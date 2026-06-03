Furor total por Nonpalidece: agotó tres shows y suma nuevas fechas en todo el país

Con más de dos décadas de historia, Nonpalidece demuestra una vez más su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en una de las bandas más importantes y convocantes del reggae latinoamericano. El fenómeno de "Nonpalidesenchufado" no deja de crecer y confirma que el vínculo entre la banda y su público atraviesa uno de sus mejores momentos.

Próximas fechas

6 de junio: La Trastienda, San Telmo, Argentina

12 de junio: Auditorio Oeste, Haedo, Argentina

13 de junio: Brew House, Mar del Plata, Argentina

20 de junio: Arena Sur, Pompeya, Argentina

3 de julio: Teatro Ópera, La Plata, Argentina

4 de julio: Jaguar Haus, Rosario, Argentina

12 de julio: Forest Dan, Buenos Aires, Argentina

6 de agosto: Ciriaco, Gral Pico, La Pampa, Argentina

7 de agosto: Mood Live, Neuquén, Argentina