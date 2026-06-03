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Furor total por Nonpalidece: agotó tres shows y suma nuevas fechas en todo el país

Entradas agotadas y más funciones: Nonpalidece y el fenómeno desenchufado que arrasa en Argentina.

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Furor total por Nonpalidece: agotó tres shows y suma nuevas fechas en todo el país

Nonpalidece atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Luego de agotar tres funciones consecutivas en La Trastienda, la histórica banda de reggae argentino continúa expandiendo por todo el país el éxito de "Nonpalidesenchufado", una propuesta que conquistó al público y se convirtió en uno de los proyectos más celebrados de su trayectoria reciente.

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Con nuevas presentaciones confirmadas en Haedo, Mar del Plata, Pompeya, La Plata, Rosario, General Pico, Neuquén y distintos puntos de Buenos Aires, el grupo sigue llevando adelante un espectáculo que ofrece una experiencia diferente, íntima y cercana con sus canciones más emblemáticas.

Mientras avanzan en la composición de lo que será su próximo disco de estudio, los músicos decidieron volver a explorar el universo acústico y reencontrarse con su repertorio desde una mirada renovada. Así nació nuevamente "Nonpalidesenchufado", una propuesta que les permite redescubrir clásicos de distintas etapas de su carrera a través de nuevos arreglos y sonoridades.

Aunque el formato tuvo su origen en 2008, hoy adquiere un significado especial dentro del presente artístico de la banda. Lejos de limitarse a un simple concierto acústico, el show propone una experiencia inmersiva donde cada instrumento, cada interpretación y cada canción cobran una dimensión diferente.

Con más de dos décadas de historia, Nonpalidece demuestra una vez más su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en una de las bandas más importantes y convocantes del reggae latinoamericano. El fenómeno de "Nonpalidesenchufado" no deja de crecer y confirma que el vínculo entre la banda y su público atraviesa uno de sus mejores momentos.

Próximas fechas

6 de junio: La Trastienda, San Telmo, Argentina

12 de junio: Auditorio Oeste, Haedo, Argentina

13 de junio: Brew House, Mar del Plata, Argentina

20 de junio: Arena Sur, Pompeya, Argentina

3 de julio: Teatro Ópera, La Plata, Argentina

4 de julio: Jaguar Haus, Rosario, Argentina

12 de julio: Forest Dan, Buenos Aires, Argentina

6 de agosto: Ciriaco, Gral Pico, La Pampa, Argentina

7 de agosto: Mood Live, Neuquén, Argentina

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