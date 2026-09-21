Gabriel Rolón explicó por qué los recuerdos pueden impedirnos disfrutar el presente

La afirmación apunta a una situación frecuente: mirar hacia atrás y pensar que determinados momentos fueron mejores que el presente, o imaginar que la verdadera felicidad llegará recién cuando se cumpla algún objetivo futuro. Entre una nostalgia que idealiza lo que pasó y una expectativa que posterga el bienestar, el presente puede quedar relegado a un segundo plano.

La memoria no siempre conserva el pasado tal como ocurrió

Uno de los aspectos sobre los que puso la mirada Rolón es la relación entre los recuerdos y la reconstrucción de las experiencias. Con el paso de los años, la memoria no necesariamente funciona como una grabación exacta de aquello que sucedió.

Las personas pueden modificar la manera en que interpretan determinados episodios y otorgarles nuevos significados. Una etapa complicada puede ser recordada de manera más amable con el paso del tiempo, mientras que un momento que en su día parecía menor puede adquirir una importancia diferente años después.

En ese proceso también puede aparecer la idealización.

Según la reflexión de Rolón, las personas pueden realizar una especie de edición subjetiva de sus propios recuerdos. El especialista utilizó una expresión gráfica para describir este mecanismo: “una edición, un photoshopeo de los recuerdos”.

La comparación permite entender cómo determinadas experiencias pueden terminar siendo observadas desde una perspectiva diferente a la que tuvieron originalmente. El pasado se transforma entonces en una narración personal en la que algunos elementos se destacan, otros pierden importancia y determinadas emociones adquieren un nuevo significado.

Esto puede resultar especialmente visible cuando se recuerda la infancia.

Para muchas personas, los primeros años de vida aparecen en la memoria como una época particularmente feliz, sencilla o protegida. Sin embargo, esa percepción puede estar atravesada por la distancia temporal y por la manera en que cada individuo reconstruye posteriormente sus experiencias.

El recuerdo de aquella etapa puede terminar siendo más agradable que la experiencia concreta que se vivió en aquel momento.

La nostalgia y el riesgo de idealizar lo que ya pasó

Recordar no es necesariamente negativo. De hecho, los recuerdos forman parte de la identidad y permiten reconocer el recorrido que llevó a una persona hasta el presente.

El problema aparece cuando el pasado deja de ser una parte de la historia personal y pasa a convertirse en el lugar donde se pretende encontrar aquello que ya no puede recuperarse.

La idealización puede generar una comparación permanente entre el presente y una versión reconstruida del pasado. Si esa comparación siempre favorece aquello que ocurrió años atrás, la vida actual puede comenzar a percibirse como insuficiente.

En ese escenario, frases como “antes era más feliz” o “aquellos tiempos eran mejores” pueden transformarse en una manera de mirar el presente desde una pérdida permanente.

Rolón plantea, en ese sentido, que lo ocurrido pertenece a un tiempo que ya no puede repetirse. La experiencia puede ser recordada, reinterpretada e incluso convertirse en una fuente de aprendizaje, pero no puede volver a vivirse exactamente de la misma manera.

Por eso, una de las claves de su reflexión consiste en distinguir entre recordar el pasado y vivir en el pasado.

La primera posibilidad forma parte de la experiencia humana. La segunda puede dificultar el vínculo con aquello que está ocurriendo en el presente.

“Lo que fue ya está perdido”: la mirada de Gabriel Rolón

El especialista fue contundente al referirse al paso del tiempo y a la imposibilidad de regresar a determinados momentos.

“Lo que fue ya está perdido”, sostuvo Rolón al remarcar que la vida se desarrolla en una dirección temporal que no permite recuperar literalmente aquello que ya sucedió.

La frase no implica que las experiencias anteriores carezcan de valor. Por el contrario, el pasado puede aportar aprendizajes, recuerdos y elementos fundamentales para comprender quién es cada persona.

Pero existe una diferencia entre aprender de lo vivido y quedar condicionado por lo vivido.

Una experiencia dolorosa puede formar parte de la historia personal sin convertirse necesariamente en el centro de la vida presente. Del mismo modo, un recuerdo feliz puede conservarse sin que sea necesario convertirlo en una medida permanente para evaluar todo lo que ocurre después.

El desafío aparece cuando la comparación con el pasado ocupa demasiado espacio.

En esos casos, la persona puede terminar buscando recuperar una sensación que pertenece a otro momento en lugar de preguntarse qué posibilidades existen en el presente.

El futuro también puede convertirse en una trampa

La reflexión de Rolón no se limita a quienes viven mirando hacia atrás. También alcanza a quienes depositan toda posibilidad de bienestar en el futuro.

Los proyectos, los sueños y los objetivos forman parte de la vida y pueden funcionar como motores para avanzar. Esperar algo que se desea no representa, por sí mismo, un problema.

La dificultad aparece cuando la felicidad queda permanentemente condicionada a la llegada de ese momento.

“Cuando tenga ese trabajo”, “cuando consiga determinada situación”, “cuando termine este problema” o “cuando alcance ese objetivo” son algunas de las formas en las que una persona puede postergar constantemente la posibilidad de disfrutar el presente.

El futuro se convierte entonces en una especie de promesa permanente.

Cada objetivo alcanzado puede dar paso inmediatamente a otro y, en consecuencia, la sensación de que la felicidad siempre está un poco más adelante puede prolongarse indefinidamente.

Rolón no plantea que las personas deban abandonar sus proyectos. Su reflexión apunta a otro aspecto: perseguir aquello que se desea no debería significar dejar de vivir mientras se espera que llegue.

El presente queda atrapado entre la nostalgia y la expectativa

La tensión que describe el especialista puede entenderse a partir de dos movimientos opuestos.

Por un lado, aparece la mirada hacia atrás, marcada por la nostalgia, los recuerdos y la idealización de determinados momentos. Por el otro, aparece la mirada hacia adelante, relacionada con los proyectos, las expectativas y aquello que todavía se pretende conseguir.

En el medio queda el presente.

Y precisamente allí aparece una de las principales ideas de la reflexión: no bajarse de la vida antes de tiempo.

La expresión puede interpretarse como una advertencia frente a la tendencia a esperar que llegue una etapa determinada para comenzar a disfrutar. Si toda la atención está concentrada en aquello que ocurrió o en aquello que debería ocurrir, el momento actual puede pasar inadvertido.

Esto no significa ignorar los problemas ni fingir que todas las circunstancias son favorables. Tampoco supone negar las dificultades que atraviesa una persona.

La cuestión está relacionada con el lugar que ocupa el presente dentro de la propia vida.

Los recuerdos también participan de la construcción de la identidad

La memoria cumple además otra función: permite construir una narración acerca de quiénes somos.

Las experiencias vividas, las relaciones, las pérdidas, los logros y las decisiones forman parte de una historia personal que ayuda a explicar el presente. Por eso, los recuerdos no son simples fotografías almacenadas en la mente.

Cada persona selecciona, interpreta y resignifica parte de aquello que vivió.

Ese proceso influye en la construcción de la identidad. Una experiencia puede ser entendida de una manera durante la adolescencia y adquirir otro significado décadas después.

Desde esa perspectiva, revisar el pasado no necesariamente implica quedarse atrapado en él. También puede permitir comprender mejor cómo determinadas experiencias influyeron en la persona que cada uno llegó a ser.

El límite aparece cuando esa historia se transforma en una sentencia.

El pasado puede explicar parte de una identidad, pero no necesariamente determina cada aspecto de lo que una persona puede hacer con su presente.

“Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”

Hacia el final de su entrevista con LA NACIÓN, Gabriel Rolón dejó una de las frases centrales de su reflexión: “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”.

La expresión plantea una relación entre aquello que una persona recibió de su historia y lo que posteriormente hace con esa experiencia.

La frase puede leerse como una invitación a reconocer que nadie construye su identidad completamente desde cero. La familia, la infancia, las relaciones, las experiencias y las circunstancias forman parte de la historia de cada individuo.

Pero, al mismo tiempo, esa historia no constituye necesariamente el único horizonte posible.

Lo vivido deja marcas, aporta aprendizajes y puede influir en las decisiones posteriores. Sin embargo, el presente también abre un espacio para actuar sobre aquello que todavía puede modificarse.

En ese punto se conecta la reflexión sobre los recuerdos con la posibilidad de construir una vida en el presente.

La felicidad no está solamente en lo que ocurrió o en lo que falta

El planteo de Rolón gira, en definitiva, alrededor de una pregunta que atraviesa buena parte de la experiencia humana: ¿qué hacemos con el tiempo que tenemos mientras recordamos lo que pasó y esperamos lo que vendrá?

Los recuerdos pueden conservar momentos importantes y formar parte de la identidad. Los proyectos, a su vez, permiten imaginar nuevas posibilidades y establecer objetivos.

Pero ninguno de los dos reemplaza la experiencia del presente.

La nostalgia puede ofrecer una mirada afectiva sobre determinados momentos, mientras que los sueños pueden impulsar nuevos caminos. El desafío consiste en evitar que cualquiera de esos dos movimientos termine ocupando por completo el lugar de la vida actual.

Por eso, la reflexión de Gabriel Rolón no propone abandonar los recuerdos ni dejar de proyectar. Su planteo apunta a reconocer el pasado como parte de la historia y el futuro como un espacio de posibilidades, sin perder de vista aquello que ocurre en el presente.

En tiempos en los que muchas personas revisan constantemente su pasado a través de fotografías, publicaciones y recuerdos digitales, y al mismo tiempo viven pendientes de objetivos futuros, la pregunta adquiere una dimensión cotidiana.

El pasado puede recordarse, pero no puede recuperarse exactamente. El futuro puede imaginarse, pero todavía no ocurrió. El único momento en el que una persona puede actuar sobre su vida es el presente.

Y allí se encuentra el eje de la reflexión que dejó Rolón: no permitir que la nostalgia por lo que fue ni la expectativa por lo que vendrá terminen desplazando por completo aquello que todavía está sucediendo.