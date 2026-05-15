Horóscopo Chino: qué le depara a tu signo el fin de semana del 15 al 17 de mayo bajo el Gallo de Madera

Para el Mono, el fin de semana pide astucia en los juegos de palabras; evitá discusiones sin sentido. El Gallo, en su propio trono, se siente revitalizado; aprovechá para renovar tu imagen. El Perro necesita rodearse de gente leal; un asado o cena con amigos íntimos será el mejor plan. Finalmente, el Chancho disfrutará de los placeres de la buena mesa; date un gusto pero sin excesos.

Consejos para brillar con el Gallo de Madera

La clave de este fin de semana es la presencia. El Gallo de Madera nos pide que estemos "despiertos". Te recomiendo usar prendas con detalles bien cuidados y colores que remitan a la naturaleza, como verdes o cremas. Es un excelente momento para organizar tu guardarropa o para comprar ese accesorio que te haga sentir seguro de vos mismo.

En salud, el Gallo rige el sistema respiratorio. Con el elemento Madera, es fundamental buscar aire puro. Un paseo por un parque o una escapada al campo el domingo te ayudará a recargar pulmones y energía. La abundancia este fin de semana llega a través de la prolijidad: cuanto más ordenado tengas tu espacio, más fluirá tu creatividad.

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