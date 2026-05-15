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Horóscopo Chino: qué le depara a tu signo el fin de semana del 15 al 17 de mayo bajo el Gallo de Madera

El Gallo de Madera toma el mando y nos pide orden y elegancia. Descubrí cómo influye su energía en tu animal y qué actividades te convienen.

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El Gallo de Madera nos invita a la precisión y al brillo personal durante este fin de semana. Foto: Horóscopo chino.

El Gallo de Madera nos invita a la precisión y al brillo personal durante este fin de semana. Foto: Horóscopo chino.

Para este fin de semana, que abarca desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo de 2026, la astrología oriental nos pone bajo la regencia del Gallo de Madera. El Gallo es el signo de la precisión, la puntualidad y el brillo propio, pero al estar influenciado por el elemento Madera, su carácter se vuelve más sociable, creativo y menos rígido. Es un fin de semana ideal para poner la casa en orden, planificar la agenda de la semana que viene y, sobre todo, para mostrar nuestra mejor versión en eventos sociales.

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El Conejo de Metal aporta la firmeza necesaria para cerrar acuerdos importantes este miércoles. Foto: Horóscopo chino.

La energía del Gallo de Madera nos empuja a ser detallistas. Si tenés una cita o una reunión con amigos, vas a querer que todo sea perfecto. Es un momento excelente para las actividades que requieren destreza manual o para aquellas que nos permitan lucirnos. Sin embargo, cuidado con la crítica excesiva: el Gallo puede ser un poco mordaz si las cosas no salen como quiere. El consejo para estos tres días es buscar la excelencia sin caer en la obsesión.

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Para la Rata, es un fin de semana de gastos medidos; evitá las compras impulsivas. El Búfalo encontrará en el orden hogareño la paz que no tuvo en la semana. El Tigre tendrá un arranque de audacia el sábado; animate a proponer ese plan diferente. El Conejo, signo opuesto al Gallo, deberá tener paciencia; no te tomes las críticas de forma personal.

El Dragón brilla con luz propia; es tu momento de ser el alma de la fiesta. La Serpiente, en su propio mes, disfruta de una complicidad especial con el Gallo; excelente para el romance. El Caballo sentirá la necesidad de moverse; un viaje corto o una actividad física intensa serán clave. La Cabra se sentirá inspirada para tareas artísticas; pintá, escribí o cociná algo nuevo.

Para el Mono, el fin de semana pide astucia en los juegos de palabras; evitá discusiones sin sentido. El Gallo, en su propio trono, se siente revitalizado; aprovechá para renovar tu imagen. El Perro necesita rodearse de gente leal; un asado o cena con amigos íntimos será el mejor plan. Finalmente, el Chancho disfrutará de los placeres de la buena mesa; date un gusto pero sin excesos.

Consejos para brillar con el Gallo de Madera

La clave de este fin de semana es la presencia. El Gallo de Madera nos pide que estemos "despiertos". Te recomiendo usar prendas con detalles bien cuidados y colores que remitan a la naturaleza, como verdes o cremas. Es un excelente momento para organizar tu guardarropa o para comprar ese accesorio que te haga sentir seguro de vos mismo.

En salud, el Gallo rige el sistema respiratorio. Con el elemento Madera, es fundamental buscar aire puro. Un paseo por un parque o una escapada al campo el domingo te ayudará a recargar pulmones y energía. La abundancia este fin de semana llega a través de la prolijidad: cuanto más ordenado tengas tu espacio, más fluirá tu creatividad.

FAQ:

  • ¿Es buen momento para trámites? El viernes 15 es ideal para cerrar papeles pendientes.

  • ¿Cuál es el número de la suerte? El 5 y el 7.

  • ¿Cómo afecta al amor? Favorece la honestidad y los planes bien organizados.

  • ¿Qué ritual se recomienda? Limpiar los espejos de la casa para ver el futuro con claridad.

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