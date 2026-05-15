Horóscopo del fin de semana: la Luna entra en Tauro y activa el modo "disfrute" para todos los signos

Para Sagitario, el cuerpo te pide orden; una rutina de ejercicios suaves o una dieta detox te vendrán bien. Capricornio, el romance y la diversión están resaltados; animate a jugar más. Acuario, el refugio es tu casa; disfrutá de la familia y de la comodidad de tu hogar. Finalmente, Piscis, tu comunicación es cálida y efectiva; excelente para limar asperezas con hermanos o vecinos.

Cómo disfrutar el "Modo Tauro"

El mayor riesgo de este fin de semana es la terquedad. Con la Luna en Tauro, todos podemos ponernos un poco inflexibles si nos sacan de nuestra zona de confort. Mi consejo es que te permitas la pereza sana pero sin cerrarte a los demás. En lo físico, Tauro rige el cuello y la garganta; protegete de los cambios de temperatura y regalate algo rico para degustar con tiempo.

En el amor, este tránsito es uno de los más sensuales. Favorece el contacto físico, las caricias y los tiempos lentos. No apures nada. Si estás conociendo a alguien, el sábado por la noche es ideal para una cena donde la comida y la música sean protagonistas. Tauro nos enseña que la seguridad emocional también se construye a través de los placeres compartidos.

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