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El firme posteo de Julieta Poggio tras la llamativa eliminación de Lolo de Gran Hermano: "Solita"

Julieta Poggio se volcó a las redes sociales tras la salida de su hermana Lolo Poggio de la casa de Gran Hermano y dejó sus sensaciones al respecto.

15 may 2026, 12:35
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El firme posteo de Julieta Poggio tras la llamativa eliminación de Lolo de Gran Hermano: Solita
El firme posteo de Julieta Poggio tras la llamativa eliminación de Lolo de Gran Hermano: Solita

El firme posteo de Julieta Poggio tras la llamativa eliminación de Lolo de Gran Hermano: "Solita"

Se terminó la experiencia de Lolo Poggio en Gran Hermano Generación Dorada tras su reciente eliminación del reality en la noche donde también la actriz Grecia Colmenares dejó la casa por decisión popular en la polémica "placa planta" que generó mucho revuelo.

Lo cierto es que a través de las redes sociales, Julieta Poggio decidió un compartir un mensaje de total apoyo a su hermana menor después de la experiencia que vivió en el programa de Telefe.

Julieta Poggio fue finalista de la edición 2022-2023 y remarcó que lo más importante que se vendrá para Lolo será en esta nueva etapa en el exterior y destacó además lo bien que hablaron sus compañeros de ella en la convivencia.

“¡No puedo estar más orgullosa de vos! Me encanta que te hayas animado a vivir esta experiencia y que todos puedan conocer lo madura, hermosa, inteligente, talentosa y sobre todo la gran persona que sos”, indicó la actriz en una postal con Lolo abrazadas y sonriendo.

Y destacó: “La casa habla bien de vos, tus compañeros afuera también, panelistas y gente que te defiende, y eso te lo ganaste solita y sin nunca fallarte a vos misma”.

“Te amo mucho Lolo. La vas a romper afuera, que es donde verdaderamente se gana este juego”, finalizó Juli Poggio a puro sentimiento hacia su hermana tras su salida del Gran Hermano.

julieta poggio mensaje apoyo a lolo tras su eliminacion de gran hermano

Trascendió el verdadero motivo detrás de la eliminación de Lolo Poggio de Gran Hermano

Lolo Poggio habló de su salida de Gran Hermano Generación Dorada en El Debate pero Laura Ubfal reveló en vivo el escandaloso motivo que habría generado su eliminación.

La influencer quedó eliminada en medio de la controvertida “placa planta”, una modalidad que volvió a implementarse por segunda vez en el reality y que continúa generando debate tanto dentro como fuera de la casa.

"Que mis compañeros digan que mi ausencia se siente, eso habla un poco de cómo me percibían adentro. Siempre que alguien me vino a confrontar, me planté", se sinceró la joven.

Y agregó sobre sus manejos dentro de la famosa casa: "Nunca permití que me pasen por encima. Tal vez tengo una forma de discutir más pasiva, quizás no grito tanto...”.

Sin embargo, Santiago del Moro no coincidió del todo con ese análisis de la ex participante y rápidamente le dio lugar a una de las panelistas para profundizar en el tema.

“No fue por eso, Lolo. Explicale, Laura”, lanzó el conductor, dando pie a la intervención de Ubfal, quien fue contundente al momento de dar su versión.

“Había un hate afuera, nada más”, sostuvo la periodista, marcando que la reacción negativa del público habría tenido un peso clave en la salida de Lolo de la casa.

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