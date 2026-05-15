El firme posteo de Julieta Poggio tras la llamativa eliminación de Lolo de Gran Hermano: "Solita"

Y destacó: “La casa habla bien de vos, tus compañeros afuera también, panelistas y gente que te defiende, y eso te lo ganaste solita y sin nunca fallarte a vos misma”.

“Te amo mucho Lolo. La vas a romper afuera, que es donde verdaderamente se gana este juego”, finalizó Juli Poggio a puro sentimiento hacia su hermana tras su salida del Gran Hermano.

julieta poggio mensaje apoyo a lolo tras su eliminacion de gran hermano

Trascendió el verdadero motivo detrás de la eliminación de Lolo Poggio de Gran Hermano

Lolo Poggio habló de su salida de Gran Hermano Generación Dorada en El Debate pero Laura Ubfal reveló en vivo el escandaloso motivo que habría generado su eliminación.

La influencer quedó eliminada en medio de la controvertida “placa planta”, una modalidad que volvió a implementarse por segunda vez en el reality y que continúa generando debate tanto dentro como fuera de la casa.

"Que mis compañeros digan que mi ausencia se siente, eso habla un poco de cómo me percibían adentro. Siempre que alguien me vino a confrontar, me planté", se sinceró la joven.

Y agregó sobre sus manejos dentro de la famosa casa: "Nunca permití que me pasen por encima. Tal vez tengo una forma de discutir más pasiva, quizás no grito tanto...”.

Sin embargo, Santiago del Moro no coincidió del todo con ese análisis de la ex participante y rápidamente le dio lugar a una de las panelistas para profundizar en el tema.

“No fue por eso, Lolo. Explicale, Laura”, lanzó el conductor, dando pie a la intervención de Ubfal, quien fue contundente al momento de dar su versión.

“Había un hate afuera, nada más”, sostuvo la periodista, marcando que la reacción negativa del público habría tenido un peso clave en la salida de Lolo de la casa.