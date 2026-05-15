Truco viral: cómo limpiar el bebedero de tu perro para evitar que se formen bacterias

El error más común al limpiar el bebedero de tu perro

Durante años, la mayoría de las personas utilizó la misma rutina para lavar los recipientes de sus mascotas: una esponja de cocina, unas gotas de detergente y un enjuague rápido bajo la canilla. Sin embargo, especialistas en higiene animal aseguraron que este método no siempre resulta efectivo.

El principal problema es que las esponjas domésticas acumulan una enorme cantidad de bacterias. Distintos estudios sobre higiene en el hogar demostraron que estos elementos pueden contener microorganismos debido a la humedad constante y a los restos de comida que quedan atrapados entre sus fibras.

Cuando esa misma esponja se utiliza para limpiar el bebedero de tu perro, existe la posibilidad de trasladar bacterias desde otros utensilios de cocina hacia el recipiente donde la mascota toma agua.

Los veterinarios remarcaron que el riesgo aumenta todavía más durante el verano o en días de altas temperaturas. En esos momentos, el agua permanece tibia durante más tiempo y favorece la formación de microorganismos invisibles conocidos como biopelículas.

Cómo hay que limpiar correctamente el bebedero de tu perro

Los expertos recomendaron utilizar agua caliente y cepillos exclusivos para mascotas en lugar de las clásicas esponjas de cocina. El objetivo es remover correctamente los restos orgánicos sin trasladar bacterias de otros elementos del hogar.

También sugirieron secar completamente el recipiente antes de volver a llenarlo, ya que la humedad permanente favorece el crecimiento de microorganismos.

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Paso a paso recomendado por especialistas:

Vaciar el agua sobrante todos los días.

Lavar el recipiente con abundante agua caliente.

Utilizar un cepillo exclusivo para mascotas.

Frotar especialmente bordes y paredes internas.

Enjuagar varias veces para eliminar residuos.

Secar completamente antes de rellenarlo.

Desinfectar el recipiente al menos una vez por semana.

Los veterinarios remarcaron que este proceso no demanda demasiado tiempo y puede marcar una diferencia importante en la salud diaria de los animales.

Cada cuánto hay que cambiar el agua en el bebedero de tu mascota

Uno de los errores más frecuentes es dejar la misma agua durante todo el día. Aunque parezca limpia, la saliva del perro y las partículas de comida alteran rápidamente su composición.

Los especialistas aconsejaron renovar el agua varias veces al día, especialmente durante el verano o cuando las temperaturas son elevadas.

En épocas de calor, los perros suelen tomar más agua y acercarse con mayor frecuencia al recipiente. Eso incrementa el contacto con saliva y acelera la acumulación de bacterias.

También recomendaron ubicar el bebedero en lugares frescos y alejados del sol directo. El calor constante favorece el crecimiento bacteriano y deteriora más rápido la calidad del agua.

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El truco viral que muchos veterinarios empezaron a repetir

Con el aumento de las temperaturas y el crecimiento de las recomendaciones sobre higiene doméstica, cada vez más especialistas comenzaron a insistir en la importancia de revisar cómo se limpian los recipientes de las mascotas.

El mensaje es claro: el agua puede parecer limpia, pero eso no significa que esté libre de bacterias.

Por ese motivo, los veterinarios recomiendan abandonar hábitos tradicionales como usar la misma esponja de cocina para todo y adoptar métodos más seguros para la higiene animal.

Pequeños cambios cotidianos, como utilizar agua caliente, cepillos exclusivos y materiales adecuados, pueden ayudar a prevenir problemas de salud y mejorar el bienestar de los perros todos los días.