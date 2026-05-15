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Rocío Oliva rompió el silencio y contó qué pasó en el boliche donde se la vio a la piñas: "No podía respirar"

En diálogo con La mañana de Lape, Rocío Oliva relató detalladamente qué ocurrió en el local bailable en el que ella y su pareja, Néstor Ortigoza, fueron golpeados por agentes de seguridad.

15 may 2026, 12:25
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Rocío Oliva rompió el silencio y contó qué pasó en el boliche donde se la vio a la piñas: No podía respirar
Rocío Oliva rompió el silencio y contó qué pasó en el boliche donde se la vio a la piñas: No podía respirar

Rocío Oliva rompió el silencio y contó qué pasó en el boliche donde se la vio a la piñas: "No podía respirar"

Cuando hacía tiempo que Rocío Oliva mantenía un perfil más que bajo junto a su pareja, el exfutbolista Néstor Ortigoza, el pasado fin de semana volvió a quedar en el centro de la polémica después de que desde Infama (América TV) compartiesen un video donde se los pudo ver a las piñas en un boliche bailable de la zona norte de Buenos Aires.

Si bien las imágenes fueron realmente impactantes, lo cierto es que no estaba claro qué había sucedido realmente dado que ni Oliva ni Ortigoza habían salido a aclarar semejante situación.

En este contexto, pasados ya varios días, este viernes Rocío rompió el silencio en La mañana de Lape (América TV), donde relató pormenorizadamente qué pasó realmente en aquel lugar tropical al que habían ido a ver cantar a un grupo musical amigo.

"Básicamente voy a resumirte: fuimos a ver a un grupo que viene de México una vez al año acá, que yo lo conozco medio de casualidad porque una vez lo contraté para un cumpleaños, y después lo empecé a seguir", comenzó relatando Oliva dando cuenta del motivo de su visita a aquel local, junto a amigos y familiares.

Tras ello, la rubia confió que tenía previsto subir al escenario para saludar a los músicos, si bien al llegar vio que el boliche estaba "explotado" de gente y que no resultaría sencillo. Así las cosas, Rocío explicó mientras miraban el show un hombre "bien grandote" le dijo de la nada a su amiga: "Correte que está mi mujer acá".

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Tras un breve intercambio, la amenazó al grito de "ahora yo te voy a hacer sacar acá". Y luego de unos 15 o 20 minutos, apareció alguien de seguridad preguntando a quién tenía que sacar. "Sacala a ésta ya de acá. A Rocío dejala, dice el tipo", detalló Oliva quien estaba dispuesta a irse sin problema alguno si obligaban a retirarse a su amiga.

Y tras reconocer que estaba arriba del escenario tranquilamente, Rocío continuó: "Entonces, cuando la veo que la sacan del brazo así, un poco del pecho que empuja, me parece un montón, re violento. Y ahí yo me salgo del grupo y le digo 'flaco, es una mujer. No la podés sacar así, estás mal'. Entonces me dice, vos también te vas a salir afuera. Y ahí me agarra, me da vuelta y me agarra del cuello".

"Yo no podía respirar, chicos. Y esa era mi desesperación. Yo lo agarraba de las manos, imaginate, al tipo no se lo movía. Y ahí cuando me saca del tumulto, lo ve Néstor y se acerca. Entonces ahí lo para y le dice 'Pará, dice, yo la llevo, no hace falta. Y de repente dice 'Bueno, bueno, bueno, sí, sí, sacala'", siguió describiendo lo ocurrido.

Rocío Oliva com tel - captura La mañana de Lape

Rocío Oliva confirmó que los patovicas del boliche también golpearon a su pareja, Néstor Ortigoza

En ese momento del relato, Rocío Oliva recordó que le dijo a Ortigoza: "Pero Néstor vos no ves cómo la agarró'. Y ahí agarra el tipo me agarra a mí y me dice, 'listo, vamos', todos abajo. Y ahí sube otro más".

"A mí me había quedado la imagen de cómo la agarró de ella. Y después cuando me agarró a mí, ya se había armado un quilombo. El tipo ya no entró más en sí. Entonces le dije 'soltame, soy una mujer, te están firmando, es un quilombo'. Y el tipo me apretaba fuerte para que no hable", continuó repasando el momento violento vivido gratuitamente.

Pero la cosa no quedó ahí, porque allí agregó: "Cuando yo no podía hablar más, ahí agarra Néstor y le dice 'pará... soltala, soltala, soltala'. Y ahí un patovica y le mete una (un golpe)", confirmando así que a Ortigoza también le pegaron.

Rocío Oliva relató qué pasó en el boliche - captura La mañana de Lape

De esta manera, Rocío Oliva explicó que "no es que hubo una pelea y por eso llegaron los patovicas del boliche". "Cuando me sacan por atrás por un pasillo, yo dije este tipo me mete una piña y me arruina", recordó entonces aún temerosa.

Además, remarcó que pudo hablar con el encargado del boliche si bien no dio detalles por recomendación de sus abogados, así como también admitió su temor al referirse a la forma en que se maneja ese ambiente: "Es gente que es del ambiente de la noche, que se manejan de manera brava".

Por último, la ex de Diego Maradona confirmó que iniciarán acciones legales contra el boliche.

A Ortigoza le pegaron una piña - captura La mañana de Lape

     

 

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