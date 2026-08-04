La foto más significativa de Wanda Nara tras la pelea judicial con Mauro Icardi: "Mami lo logró"

Y agregó con firmeza: "Se hizo justicia también en Italia. Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les 'robaron'. Pronto volvemos a casa".

Este martes, tras la tensión con su ex pareja por este tema, finalmente Wanda Nara celebró la obtención de los nuevos pasaportes de sus hijas con una imagen en redes y un firme mensaje lleno de orgullo que refleja un paso clave al inmimente regreso al país con sus hijos.

Qué dijo Mauro Icardi tras la resolución de la Justicia en Italia

Mauro Icardi habló tras la decisión de la Justicia italiana sobre los pasaportes de sus hijas en medio del conflicto con Wanda Nara y se mostró entusiasmado por la novedad legal.

"Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", expresó el futbolista.

En su mensaje, el delantero hizo referencia al proceso de restitución internacional que continúa en curso y volvió a remarcar su desacuerdo con la posibilidad de que sus hijas permanezcan en Argentina.

"Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", manifestó Mauro Icardi.

"Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas", sostuvo.

Y puntualizó que más allá de la disputa entre los adultos, la prioridad deben ser sus hijas: "Por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación", aseguró el futbolista.