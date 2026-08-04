La nueva vida de Ricardo Darín en España: la firme decisión que cambió todo.

El sólido matrimonio de Ricardo Darín y Florencia Bas

Después de casi 40 años de relación, Darín y Florencia Bas mantienen una de las parejas más estables del espectáculo argentino. Para el actor, la familia se convirtió en el centro de su vida y reconoce que ver a su hijo convertirse en padre le permitió mirar su propia historia desde otra perspectiva.

Aunque continúa siendo una de las figuras más importantes del cine y el teatro en habla hispana, Darín asegura que hoy encuentra mayor satisfacción en los momentos compartidos con los suyos que en los reconocimientos profesionales. Con una carrera consolidada y nuevos proyectos en marcha, el actor eligió transitar esta etapa con un perfil bajo, priorizando los afectos y demostrando que, para él, el verdadero éxito está en la vida familiar.