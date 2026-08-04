La pobreza frenó su baja y aumentó en el primer trimestre de 2026, según la UCA

1. Los salarios dejaron de ganarle a la inflación

La principal explicación es que los ingresos dejaron de crecer por encima de las canastas básicas. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 11,6%, mientras que la Canasta Básica Total subió 9,6%. En contraste, el índice salarial avanzó 8,6% y los salarios registrados apenas 7%.

Esto provocó que más hogares volvieran a quedar por debajo de la línea de pobreza e indigencia.

2. Más empleo precario e informal

Aunque las tasas generales de empleo y desempleo prácticamente no variaron respecto del año anterior, el informe advierte un deterioro en la calidad del trabajo.

La subocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales y la informalidad alcanzó al 44,2% de los trabajadores, tras subir 2,2 puntos en un año.

3. La recuperación de los ingresos fue desigual

Según la UCA, los ingresos crecieron en promedio 35,6% interanual, por encima del incremento de las canastas básicas.

Sin embargo, esa mejora no benefició por igual a todos los sectores. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,435 a 0,442, reflejando una distribución menos equitativa de los ingresos.

4. La economía creció, pero perdió dinamismo

El informe también señala que la actividad económica mostró una desaceleración. Mientras que el Producto Bruto Interno (PBI) había crecido 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025, en igual período de 2026 el avance fue de 2,3%.

Además, sectores clave como la industria manufacturera y la administración pública registraron caídas, limitando la creación de empleo de calidad.

5. Las transferencias sociales perdieron poder de compra

La UCA sostiene que jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan con un retraso de dos meses, por lo que pierden capacidad de compra cuando la inflación se acelera.

A eso se suma que el índice de precios utilizado para las actualizaciones aún no incorpora cambios en la estructura de consumo de los hogares, lo que reduce la efectividad de esas prestaciones.

6. Aumentaron los gastos fijos de los hogares

Otro factor que impactó sobre el ingreso disponible fue la suba de los servicios. Las tarifas de energía, transporte y alquileres crecieron por encima del nivel general de inflación y también de las mejoras salariales, reduciendo la capacidad de consumo de las familias.

Las ciudades con mayor pobreza

El informe de la UCA indicó que los mayores niveles de pobreza se registraron en:

Concordia: 52,5%

52,5% Gran Resistencia: 49,7%

49,7% Posadas: 42,6%

42,6% Gran Santa Fe: 39,7%

39,7% Corrientes: 38,4%

En tanto, la indigencia fue más elevada en: