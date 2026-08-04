En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
pobreza
UCA
Informe

La pobreza frenó su baja y aumentó en el primer trimestre de 2026, según la UCA

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina reveló que la pobreza alcanzó el 30% en el primer trimestre de 2026. La entidad advirtió que la tendencia descendente se interrumpió y explicó cuáles fueron los factores que impulsaron el deterioro.

Banner Seguinos en google DESK
La pobreza frenó su baja y volvió a aumentar en el primer trimestre de 2026

La pobreza frenó su baja y volvió a aumentar en el primer trimestre de 2026, según la UCA

La pobreza aumentó en la Argentina durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó al 30% de la población, mientras que la indigencia se ubicó en 6,5%, de acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Leé también El terrible final de un reciclador mientras recogía basura
El hecho ocurrió mientras un camión descargaba residuos en el predio marplatense.

El estudio marca un cambio de tendencia: tras varios meses de descenso, la pobreza subió 0,1 puntos porcentuales respecto del último trimestre de 2025 y la indigencia aumentó 0,4 puntos, en un contexto de aceleración de la inflación y pérdida del poder adquisitivo.

Sin embargo, en la comparación interanual, ambos indicadores siguen mostrando una mejora. En el primer trimestre de 2025 la pobreza era del 31,4% y la indigencia del 6,9%.

Cuáles son las seis razones que explican el aumento de la pobreza

El director del ODSA, Agustín Salvia, enumeró los principales factores que provocaron el deterioro social durante los primeros meses del año.

1. Los salarios dejaron de ganarle a la inflación

La principal explicación es que los ingresos dejaron de crecer por encima de las canastas básicas. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 11,6%, mientras que la Canasta Básica Total subió 9,6%. En contraste, el índice salarial avanzó 8,6% y los salarios registrados apenas 7%.

Esto provocó que más hogares volvieran a quedar por debajo de la línea de pobreza e indigencia.

2. Más empleo precario e informal

Aunque las tasas generales de empleo y desempleo prácticamente no variaron respecto del año anterior, el informe advierte un deterioro en la calidad del trabajo.

La subocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales y la informalidad alcanzó al 44,2% de los trabajadores, tras subir 2,2 puntos en un año.

3. La recuperación de los ingresos fue desigual

Según la UCA, los ingresos crecieron en promedio 35,6% interanual, por encima del incremento de las canastas básicas.

Sin embargo, esa mejora no benefició por igual a todos los sectores. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,435 a 0,442, reflejando una distribución menos equitativa de los ingresos.

4. La economía creció, pero perdió dinamismo

El informe también señala que la actividad económica mostró una desaceleración. Mientras que el Producto Bruto Interno (PBI) había crecido 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025, en igual período de 2026 el avance fue de 2,3%.

Además, sectores clave como la industria manufacturera y la administración pública registraron caídas, limitando la creación de empleo de calidad.

5. Las transferencias sociales perdieron poder de compra

La UCA sostiene que jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan con un retraso de dos meses, por lo que pierden capacidad de compra cuando la inflación se acelera.

A eso se suma que el índice de precios utilizado para las actualizaciones aún no incorpora cambios en la estructura de consumo de los hogares, lo que reduce la efectividad de esas prestaciones.

6. Aumentaron los gastos fijos de los hogares

Otro factor que impactó sobre el ingreso disponible fue la suba de los servicios. Las tarifas de energía, transporte y alquileres crecieron por encima del nivel general de inflación y también de las mejoras salariales, reduciendo la capacidad de consumo de las familias.

Las ciudades con mayor pobreza

El informe de la UCA indicó que los mayores niveles de pobreza se registraron en:

  • Concordia: 52,5%
  • Gran Resistencia: 49,7%
  • Posadas: 42,6%
  • Gran Santa Fe: 39,7%
  • Corrientes: 38,4%

En tanto, la indigencia fue más elevada en:

  • Gran Resistencia: 24,3%
  • Concordia: 11,2%
  • Posadas: 10,7%
  • Gran Santa Fe: 10,4%
  • Corrientes: 9,1%

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
pobreza UCA
Notas relacionadas
Unicef indicó que la pobreza infantil bajó a 42,3% y es la más baja de 2018
El Gobierno anticipó el Presupuesto 2027: su proyección sobre la inflación, los impuestos y la pobreza
El dólar blue siguió en baja y el mayorista quedó a un paso de los $1.500
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar