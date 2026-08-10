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ASTROLOGÍA QUE AVANZA

Horóscopo semanal: qué le depara a tu signo del 10 al 14 de agosto con el Sol en Leo y la Luna Nueva

Se viene una semana de reinicios potentes, foco en las metas del mes y oportunidades para renovar la energía. Enterate signo por signo.

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La combinación del Sol en Leo con la llegada de la Luna Nueva marca una semana ideal para sembrar proyectos y renovar la confianza. Foto: Horóscopo semanal

La combinación del Sol en Leo con la llegada de la Luna Nueva marca una semana ideal para sembrar proyectos y renovar la confianza. Foto: Horóscopo semanal, ideogram.

Arranca una semana clave para poner el contador a cero. Entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto de 2026, el zodíaco entero se prepara para vivir la antesala y el impacto de la Luna Nueva en el signo de Leo. Si venías sintiendo que la primera parte del mes estaba medio trabada, esta semana te da la oportunidad perfecta para barajar y dar de nuevo.

Leé también Horóscopo semanal: qué le depara a tu signo del 3 al 9 de agosto con el Sol en Leo y la Luna Creciente
La combinación del Sol en Leo con la Luna en fase Creciente inyecta una marea de autoconfianza y ganas de avanzar del 3 al 9 de agosto. Foto: Horóscopo semanal.

La energía leonina combinada con la fase Nueva es un multiplicador de intenciones puras. Es el momento del mes para plantar la semilla de lo que querés cosechar: lanzar un proyecto personal, proponerte una nueva meta laboral o animarte a mostrar lo que valés sin dar explicaciones.

En el laburo y los estudios, el ambiente se pone súper estimulante para los creativos y los que no le tienen miedo a figurar. Las buenas ideas van a encontrar espacio para desarrollarse, siempre y cuando las acompañes con actitud y constancia desde el lunes.

Cómo sacarle el jugo a la vibra de reinicio sin pisar el acelerador de más

En el plano afectivo y de las relaciones, la vibra de esta semana nos pide autenticidad absoluta. Es una etapa excelente para redefinir qué querés en tus vínculos, soltar dinámicas que ya no van más y encarar charlas sinceras que abran etapas mucho más sanas y divertidas.

¿El único llamado de atención para estos días? Ojo con el orgullo desmedido. Querer imponer tu punto de vista a la fuerza o tomarte las diferencias como un ataque personal te puede restar puntos innecesariamente. Mantené la generosidad y el buen humor.

Para cerrar la semana laboral con la mejor vibra, regalate un espacio de celebración personal: reconocé lo que lograste en estos días, date un gusto rico y proyectá lo que se viene con una sonrisa.

Predicciones signo por signo: del 10 al 14 de agosto

  • Aries: Creatividad e inspiración en su punto máximo. Gran semana para emprender, apostar por lo que te apasiona y brillar en el amor.

  • Tauro: El foco se acomoda en la casa y tus bases. Momento ideal para renovar tu espacio, resolver temas familiares y buscar estabilidad.

  • Géminis: Tu mente vuela a mil por hora. Días clave para mover contactos, cerrar acuerdos express, rendir exámenes y activar tus redes.

  • Cáncer: Se acomodan tus números personales. Oportunidades para generar ingresos extra, reorganizar gastos y valorar tus talentos.

  • Leo: Con el Sol y la Luna Nueva en tu signo, sos el protagonista absoluto. Momento de iniciar tu nuevo año personal con metas bien altas.

  • Virgo: Semana de preparación silenciosa. Ajustá los detalles de tus próximos proyectos antes de tu temporada de cumpleaños.

Aprovechar el impulso de la Luna Nueva te va a permitir encarar tus objetivos con renovada motivaci&oacute;n y autoconfianza. Foto: hor&oacute;scopo.&nbsp;

Aprovechar el impulso de la Luna Nueva te va a permitir encarar tus objetivos con renovada motivación y autoconfianza. Foto: horóscopo.

  • Libra: Tu vida social y tus proyectos compartidos se prenden fuego. Excelente semana para sumar aliados, hacer networking y divertirte.

  • Escorpio: La Luna empuja tu carrera profesional. Te van a exigir respuestas, pero tenés todo el liderazgo para destacar y marcar la cancha.

  • Sagitario: Ganas de expandir tus horizontes. Ideal para planificar viajes, empezar estudios nuevos y abrir la mente a perspectivas frescas.

  • Capricornio: Días de transformación y ajuste de cuentas. Gran momento para reordenar finanzas compartidas, inversiones y soltar cargas.

  • Acuario: El foco se pone de lleno en la pareja y tus socios. Charlas de frente que aclaran las reglas del juego y fortalecen la confianza.

  • Piscis: Hora de reordenar tus hábitos diarios. La semana te pide simplificar la rutina laboral, sumar movimiento físico y cuidarte más.

Las tres reglas de oro para la semana

  • Escribí tus intenciones: Aprovechá el clima de Luna Nueva para anotar tres objetivos claros que querés cumplir este mes.

  • Mostrate con autoconfianza: No te guardes tus talentos por timidez; la actitud leonina premia a los que se animan a dar el paso.

  • Evitá los choques de ego: Mantené la generosidad en tus conversaciones y buscá sumar en lugar de competir.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

  • ¿Es una buena semana para iniciar tratamientos estéticos o cambios de look?

    ¡Excelente! La energía de Leo favorece todo lo relacionado con la imagen personal, el cuidado del cabello y los cambios que resalten tu brillo.

  • ¿Qué amuleto suma para activar la abundancia esta semana?

    Llevar un accesorio dorado o un cuarzo pirita para sintonizar con la prosperidad y la fuerza de la Luna Nueva.

En pocas palabras

  • Semana clave: Del 10 al 14 de agosto, la Luna Nueva en Leo potencia reinicios, metas y renovación de energía.
  • Oportunidades: Ideal para lanzar proyectos, definir metas laborales y laborales, y fomentar vínculos auténticos.
  • Consejo: Escribir intenciones, mostrar autoconfianza y evitar choques de ego para aprovechar la vibra de la semana.
Resumen generado por Thinkindot AI
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