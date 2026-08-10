Horóscopo semanal: qué le depara a tu signo del 10 al 14 de agosto con el Sol en Leo y la Luna Nueva

¿El único llamado de atención para estos días? Ojo con el orgullo desmedido. Querer imponer tu punto de vista a la fuerza o tomarte las diferencias como un ataque personal te puede restar puntos innecesariamente. Mantené la generosidad y el buen humor.

Para cerrar la semana laboral con la mejor vibra, regalate un espacio de celebración personal: reconocé lo que lograste en estos días, date un gusto rico y proyectá lo que se viene con una sonrisa.

Predicciones signo por signo: del 10 al 14 de agosto

Aries: Creatividad e inspiración en su punto máximo. Gran semana para emprender, apostar por lo que te apasiona y brillar en el amor.

Tauro: El foco se acomoda en la casa y tus bases. Momento ideal para renovar tu espacio, resolver temas familiares y buscar estabilidad.

Géminis: Tu mente vuela a mil por hora. Días clave para mover contactos, cerrar acuerdos express, rendir exámenes y activar tus redes.

Cáncer: Se acomodan tus números personales. Oportunidades para generar ingresos extra, reorganizar gastos y valorar tus talentos.

Leo: Con el Sol y la Luna Nueva en tu signo, sos el protagonista absoluto. Momento de iniciar tu nuevo año personal con metas bien altas.

Virgo: Semana de preparación silenciosa. Ajustá los detalles de tus próximos proyectos antes de tu temporada de cumpleaños.

Aprovechar el impulso de la Luna Nueva te va a permitir encarar tus objetivos con renovada motivación y autoconfianza. Foto: horóscopo.

Libra: Tu vida social y tus proyectos compartidos se prenden fuego. Excelente semana para sumar aliados, hacer networking y divertirte.

Escorpio: La Luna empuja tu carrera profesional. Te van a exigir respuestas, pero tenés todo el liderazgo para destacar y marcar la cancha.

Sagitario: Ganas de expandir tus horizontes. Ideal para planificar viajes, empezar estudios nuevos y abrir la mente a perspectivas frescas.

Capricornio: Días de transformación y ajuste de cuentas. Gran momento para reordenar finanzas compartidas, inversiones y soltar cargas.

Acuario: El foco se pone de lleno en la pareja y tus socios. Charlas de frente que aclaran las reglas del juego y fortalecen la confianza.

Piscis: Hora de reordenar tus hábitos diarios. La semana te pide simplificar la rutina laboral, sumar movimiento físico y cuidarte más.

Las tres reglas de oro para la semana

Escribí tus intenciones: Aprovechá el clima de Luna Nueva para anotar tres objetivos claros que querés cumplir este mes.

Mostrate con autoconfianza: No te guardes tus talentos por timidez; la actitud leonina premia a los que se animan a dar el paso.

Evitá los choques de ego: Mantené la generosidad en tus conversaciones y buscá sumar en lugar de competir.

Preguntas Frecuentes (FAQ)