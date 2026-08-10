Horóscopo semanal: qué le depara a tu signo del 10 al 14 de agosto con el Sol en Leo y la Luna Nueva

¿El único llamado de atención para estos días? Ojo con el orgullo desmedido. Querer imponer tu punto de vista a la fuerza o tomarte las diferencias como un ataque personal te puede restar puntos innecesariamente. Mantené la generosidad y el buen humor.
Para cerrar la semana laboral con la mejor vibra, regalate un espacio de celebración personal: reconocé lo que lograste en estos días, date un gusto rico y proyectá lo que se viene con una sonrisa.
Predicciones signo por signo: del 10 al 14 de agosto
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Aries: Creatividad e inspiración en su punto máximo. Gran semana para emprender, apostar por lo que te apasiona y brillar en el amor.
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Tauro: El foco se acomoda en la casa y tus bases. Momento ideal para renovar tu espacio, resolver temas familiares y buscar estabilidad.
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Géminis: Tu mente vuela a mil por hora. Días clave para mover contactos, cerrar acuerdos express, rendir exámenes y activar tus redes.
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Cáncer: Se acomodan tus números personales. Oportunidades para generar ingresos extra, reorganizar gastos y valorar tus talentos.
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Leo: Con el Sol y la Luna Nueva en tu signo, sos el protagonista absoluto. Momento de iniciar tu nuevo año personal con metas bien altas.
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Virgo: Semana de preparación silenciosa. Ajustá los detalles de tus próximos proyectos antes de tu temporada de cumpleaños.
Aprovechar el impulso de la Luna Nueva te va a permitir encarar tus objetivos con renovada motivación y autoconfianza. Foto: horóscopo.
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Libra: Tu vida social y tus proyectos compartidos se prenden fuego. Excelente semana para sumar aliados, hacer networking y divertirte.
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Escorpio: La Luna empuja tu carrera profesional. Te van a exigir respuestas, pero tenés todo el liderazgo para destacar y marcar la cancha.
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Sagitario: Ganas de expandir tus horizontes. Ideal para planificar viajes, empezar estudios nuevos y abrir la mente a perspectivas frescas.
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Capricornio: Días de transformación y ajuste de cuentas. Gran momento para reordenar finanzas compartidas, inversiones y soltar cargas.
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Acuario: El foco se pone de lleno en la pareja y tus socios. Charlas de frente que aclaran las reglas del juego y fortalecen la confianza.
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Piscis: Hora de reordenar tus hábitos diarios. La semana te pide simplificar la rutina laboral, sumar movimiento físico y cuidarte más.
Las tres reglas de oro para la semana
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Escribí tus intenciones: Aprovechá el clima de Luna Nueva para anotar tres objetivos claros que querés cumplir este mes.
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Mostrate con autoconfianza: No te guardes tus talentos por timidez; la actitud leonina premia a los que se animan a dar el paso.
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Evitá los choques de ego: Mantené la generosidad en tus conversaciones y buscá sumar en lugar de competir.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
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¿Es una buena semana para iniciar tratamientos estéticos o cambios de look?
¡Excelente! La energía de Leo favorece todo lo relacionado con la imagen personal, el cuidado del cabello y los cambios que resalten tu brillo.
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¿Qué amuleto suma para activar la abundancia esta semana?
Llevar un accesorio dorado o un cuarzo pirita para sintonizar con la prosperidad y la fuerza de la Luna Nueva.