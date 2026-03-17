Huevos de Pascua 2026: cómo hacerlos fácil, ricos y más baratos que en comercios

El secreto para que el proceso sea exitoso y económico es derretirlo con paciencia, siempre fuera del fuego, para evitar que se queme o pierda calidad.

Ingredientes para lograr tres huevos de Pascua

Para preparar tres huevos de Pascua número 12, se necesitan 500 gramos de chocolate con leche y 200 gramos de chocolate blanco, este último ideal para la decoración y la elaboración de figuras.

En cuanto al relleno, se puede optar por confites, malvaviscos o frutos secos, según el gusto de cada uno. De manera opcional, es posible sumar colorante liposoluble para chocolate, por ejemplo en tono rosa para las orejitas de los conejitos, lo que permite darle un toque más creativo y personalizado.

Además, se recomienda contar con alcohol fino, que se utiliza para la limpieza de los moldes y ayuda a lograr un mejor brillo y desmolde.

Cómo preparar el huevo de Pascua

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Limpieza: antes de empezar, limpiar cada molde con alcohol y una servilleta. Esto garantiza que el huevo brille y se despegue fácilmente.

Derretido: picar el chocolate y colocarlo en un bol sobre una olla con agua caliente, pero fuera del fuego. El vapor debe calentar el bol sin que toque el agua ni genere humedad en el chocolate.

Primeras capas: volcar el chocolate derretido en el molde, moverlo para cubrir bien la superficie y quitar el excedente volcándolo boca abajo sobre papel manteca.

Solidificación: dejar enfriar a temperatura ambiente. Si se usa la heladera, existe el riesgo de que el chocolate “transpire” por el choque térmico. Si la capa quedó muy fina, dar una segunda mano.

Armado: calentar una sartén y, ya fuera del fuego, pasar los bordes de las mitades de chocolate apenas por la superficie caliente, colocar el relleno y unir las piezas.

Decoración final: pegar las figuras decorativas calentando apenas su base con una cuchara tibia antes de apoyarlas sobre el huevo.

¿Qué lleva un huevo de Pascua por dentro?

El interior es, para muchos, la mejor parte. La versatilidad de lo casero permite salir de lo convencional. Entre las opciones sugeridas se encuentran:

Para los más dulces: confites de colores, pastillitas de chocolate y malvaviscos.

Para un toque gourmet: frutos secos, ideales para quienes prefieren evitar las golosinas industriales.

Sorpresas personalizadas: figuras de chocolate blanco (como conejitos o flores) hechas previamente con moldes de silicona.