Descanso confirmado: el Gobierno oficializó nuevo feriado y habrá un nuevo fin de semana largo

El feriado que dará origen a una semana laboral más corta

En Colombia, el Día de San José se celebra tradicionalmente el 19 de marzo, una fecha vinculada a la tradición católica que honra a San José, padre adoptivo de Jesús y figura central en la fe cristiana.

No obstante, cuando esa jornada no cae lunes, la legislación colombiana permite trasladarla. En 2026 ocurre precisamente esa situación: la conmemoración será movida al lunes siguiente, lo que automáticamente genera un fin de semana largo.

La medida se basa en la Ley 51 de 1983, conocida popularmente como Ley Emiliani, una normativa que reorganizó gran parte del calendario festivo colombiano.

El objetivo de esta ley fue claro: concentrar ciertos feriados en lunes para impulsar el turismo interno, facilitar los desplazamientos y dinamizar la economía. Con el paso de los años, este sistema se convirtió en una característica distintiva del calendario colombiano.

Por lo tanto, el próximo lunes será feriado nacional y la mayoría de trabajadores tendrá derecho a un día de descanso remunerado, salvo aquellos sectores considerados esenciales.

Qué significa este feriado para los trabajadores

Cuando un feriado nacional entra en vigencia, la normativa laboral colombiana establece derechos claros para los trabajadores.

En primer lugar, el descanso es obligatorio para quienes se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, salvo en actividades que no pueden detenerse por razones operativas o de servicio.

Entre los principales puntos que establece la legislación laboral se encuentran:

El descanso remunerado es obligatorio para trabajadores formales.

Si una empresa requiere que el empleado trabaje ese día, debe pagar un recargo adicional según lo establece la ley .

Algunos sectores esenciales —como salud, seguridad o transporte— pueden mantener actividades normales.

En la práctica, esto significa que muchas oficinas, bancos y entidades públicas permanecerán cerradas, mientras que otros servicios continuarán funcionando con normalidad.

Este tipo de feriados también suele generar cambios en la dinámica comercial. Centros turísticos, restaurantes, hoteles y destinos de ocio suelen registrar un aumento en la demanda durante los fines de semana largos.

Cómo quedará organizado el fin de semana largo

Con el traslado del feriado al lunes, la estructura del descanso queda definida de la siguiente manera:

Sábado: descanso habitual para gran parte de los trabajadores.

Domingo: jornada no laborable regular.

Lunes: feriado nacional por el Día de San José.

Esto da lugar a tres días consecutivos de descanso, algo que muchas familias aprovechan para realizar viajes cortos, visitar destinos turísticos o simplemente desconectarse de la rutina laboral.

El viernes anterior, en cambio, se mantiene como jornada laboral normal.

Esta combinación es lo que en Colombia se conoce popularmente como “puente festivo”, un sistema que se repite varias veces a lo largo del año.

Un calendario con numerosos feriados en 2026

Colombia es uno de los países de América Latina con mayor cantidad de feriados oficiales, lo que convierte al calendario laboral en un factor clave para la planificación empresarial, educativa y turística.

En total, el año 2026 contará con 18 días festivos oficiales, entre fechas religiosas, conmemoraciones históricas y celebraciones nacionales.

Después del feriado de San José, los colombianos todavía tendrán múltiples oportunidades de descanso durante el año.

Entre los feriados confirmados para 2026 se encuentran:

Jueves 2 de abril: Jueves Santo (feriado inamovible).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Lunes 18 de mayo: Ascensión de Jesús (trasladado al lunes).

Lunes 8 de junio: Corpus Christi (traslado por ley).

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia.

Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen María.

Lunes 12 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Como puede observarse, muchos de estos feriados se concentran en lunes, lo que vuelve frecuente la aparición de fines de semana largos durante el año.

Por qué Colombia traslada tantos feriados al lunes

El sistema de traslado de feriados fue impulsado hace más de cuatro décadas con un propósito específico.

Antes de la Ley Emiliani, muchos festivos caían entre semana, lo que generaba interrupciones aisladas en la actividad laboral y menor aprovechamiento turístico.

Con la nueva normativa, varias celebraciones pasaron a moverse automáticamente al lunes, creando períodos de descanso más largos.

Los efectos de esta política fueron notables:

Impulsó el turismo interno , especialmente hacia destinos cercanos.

Facilitó la planificación de viajes cortos .

Generó mayor movimiento económico en sectores recreativos .

Permitió una organización más clara del calendario laboral.

Hoy en día, los puentes festivos forman parte de la cultura colombiana y son esperados tanto por trabajadores como por empresas del sector turístico.

Impacto en la economía y el turismo

Cada vez que se aproxima un fin de semana largo, las expectativas económicas también aumentan.

El sector turístico suele ser uno de los principales beneficiados. Hoteles, agencias de viaje, transporte terrestre y restaurantes registran picos de actividad durante estas fechas.

Ciudades coloniales, destinos de naturaleza, playas y pueblos turísticos reciben una mayor cantidad de visitantes.

Además, el comercio también experimenta cambios. Centros comerciales, parques temáticos y espacios recreativos suelen organizar promociones o eventos especiales para aprovechar el aumento de público.

Para muchos negocios, los puentes festivos representan uno de los momentos de mayor facturación del año.

Qué pasará con bancos, oficinas y servicios públicos

Durante el feriado por el Día de San José, la mayoría de las entidades públicas suspenderán su atención habitual.

Esto incluye oficinas administrativas, dependencias estatales y gran parte del sistema bancario.

Sin embargo, algunos servicios esenciales seguirán operando, como:

Hospitales y centros de salud.

Servicios de emergencia.

Transporte público.

Fuerzas de seguridad.

También es común que centros comerciales, restaurantes y servicios turísticos mantengan horarios extendidos debido al incremento de visitantes durante el fin de semana largo.

Un descanso esperado por millones de colombianos

La confirmación de este nuevo feriado llega en un momento del año en que muchas personas comienzan a planificar escapadas, reuniones familiares o actividades recreativas.

Para estudiantes, trabajadores y familias, el puente festivo representa una oportunidad para romper la rutina diaria y aprovechar un breve descanso.

Aunque el calendario de feriados es conocido con anticipación, cada confirmación oficial genera expectativa, especialmente cuando se trata de fechas que permiten extender el descanso durante tres días consecutivos.

Así, el próximo lunes marcará el primer gran fin de semana largo del calendario vinculado a esta tradición religiosa, que año tras año vuelve a movilizar a millones de colombianos.

México refuerza su seguridad de cara al Mundial 2026

Mientras Colombia organiza su calendario de descanso, en otro punto del continente México ya se prepara para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El país comenzó a diseñar un amplio operativo de seguridad de cara al Mundial de Fútbol 2026, torneo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

El plan contempla un despliegue coordinado entre fuerzas federales, estatales y organismos internacionales, con el objetivo de garantizar la seguridad de millones de visitantes.

Un operativo coordinado entre múltiples instituciones

Las autoridades mexicanas iniciaron la planificación estratégica mediante una mesa de coordinación que reúne a distintos organismos del gobierno.

El encuentro fue encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien destacó la importancia de comenzar con anticipación la preparación del evento.

Según explicó el funcionario, los protocolos incluirán inteligencia, despliegues operativos y coordinación interinstitucional.

Entre las dependencias que participarán en la organización del operativo se encuentran:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

También participarán autoridades locales de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, estados que serán sedes del torneo.

Aeropuertos, carreteras y puertos bajo vigilancia

Uno de los ejes principales del plan será reforzar la seguridad en los puntos de ingreso al país.

Los aeropuertos internacionales tendrán un rol clave, ya que recibirán a miles de delegaciones deportivas, turistas y representantes de medios de comunicación.

Entre los puntos estratégicos que recibirán vigilancia especial se encuentran:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Aeropuerto Internacional de Toluca

Aeropuerto de Cuernavaca

Además, puertos marítimos, carreteras y rutas logísticas también estarán bajo monitoreo permanente.

Transporte y movilidad durante el torneo

Las autoridades también trabajan en garantizar la movilidad durante los días de partido.

Esto implica diseñar rutas especiales para el traslado de jugadores, delegaciones y aficionados hacia los estadios.

El plan incluye:

Operativos de tránsito.

Transporte especial desde puntos estratégicos.

Señalización y control en rutas clave.

Protección de infraestructura crítica.

El Mundial de 2026 será uno de los eventos deportivos más grandes de la historia, con sedes en tres países y millones de espectadores.

Por esa razón, México ya comenzó a preparar un dispositivo de seguridad que combinará tecnología, inteligencia y coordinación internacional.