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Pampita confesó por qué se enamoró de Martín Pepa a días de su ruptura con Moritán

Pampita sorprendió a todos al revelar detalles desconocidos del inicio de su historia de amor con el polista, Martín Pepa.

22 jun 2026, 13:17
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Pampita confesó por qué se enamoró de Martín Pepa a días de su ruptura con Moritán

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Pampita confesó por qué se enamoró de Martín Pepa a días de su ruptura con Moritán

Pampita sorprendió al contar, con lujo de detalles, cómo empezó a tomar forma su historia de amor con Martín Pepa. Lo hizo en el streaming Mundo Mundial (DGO), donde compartió una anécdota que la tuvo como protagonista junto a su actual suegra y que, según reconoció ella misma, la dejó completamente al descubierto. Lo curioso es que el vínculo entre ambos viene de lejos: la diosa de las pasarelas y el polista comparten raíces pampeanas y frecuentaron el mismo colegio secundario, el Saint George, aunque hacía dos décadas que no se veían

Todo ocurrió durante una peregrinación. La modelo llevaba dos meses separada de Roberto García Moritán y caminaba junto a la madre de Martín, con quien ya tenía vínculo previo por acciones solidarias en homenaje a su hija Blanca. "Hicimos la primera plaza en ese lugar y ella inventó una frase que decía: 'Blanca, con tu luz aquí jugamos'. Era muy significativo", contó Pampita. En un momento de la charla, su interlocutora mencionó que al día siguiente tenía que viajar a Estados Unidos a buscar a una nieta. Fue entonces cuando Pampita lanzó la pregunta que la traicionó: "Le dije: '¿Y por qué no la va a buscar el padre?'". La respuesta fue directa: "'Porque lo estoy ayudando a mi hijo, porque mi hijo se separó'", recordó entre risas.

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La reacción de Pampita fue inmediata e involuntaria. "No sé por qué hice esto, pero le dije: '¿Se separó?'", relató, imitando el tono de sorpresa con el que lo preguntó. Al instante cayó en la cuenta: "Me puse toda colorada y pensé: 'Ay, no, ¿qué hice?'. Me salió solo. ¡Qué vergüenza con la madre!", recordó entre carcajadas. Al día siguiente, su actual suegra no guardó silencio en el almuerzo familiar: "'Ayer caminé con Pampita. Yo la noté interesada en Martín'", reveló la modelo. La reacción de él fue de total desconcierto: "Martín dijo: 'Yo no hablé nunca con ella. No tengo el teléfono, nada. No entendí nada'". Consultada por sus compañeros sobre si ya le parecía atractivo, Pampita no dudó: "Era el más lindo de todos", admitió, aunque aclaró que no lo veía desde hacía veinte años. "Nunca más lo había visto en 20 años. No sé ni cómo era actualmente esa persona, pero algo adentro mío hizo que preguntara eso", cerró.

¿Pampita sufrió una estafa en medio del furor por las figuritas del Mundial 2026?

En el marco del furor por las figuritas del Mundial 2026, Pampita contó al aire en DGO que fue víctima de una estafa online. La modelo había decidido comprar una caja grande de figuritas para sus tres hijos, con la idea de dividirla entre ellos y que pudieran intercambiar con sus compañeros de colegio.

El problema fue que el pedido tardó demasiado en llegar. "Los chicos preguntaban si había llegado la caja porque yo no compraba figuritas por la bendita caja. En dos semanas los pibes estaban re aburridos porque todo el colegio estaban cambiando figuritas", relató.

Cuando el paquete finalmente llegó, la sorpresa fue mayúscula: adentro no había figuritas sino dos cajas de puré de tomate que ocupaban exactamente el mismo espacio que la caja original. "Estafada totalmente", cerró entre risas y todavía molesta por la maniobra.

     

 

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