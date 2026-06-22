Pampita confesó por qué se enamoró de Martín Pepa a días de su ruptura con Moritán

Pampita sorprendió al contar, con lujo de detalles, cómo empezó a tomar forma su historia de amor con Martín Pepa. Lo hizo en el streaming Mundo Mundial (DGO), donde compartió una anécdota que la tuvo como protagonista junto a su actual suegra y que, según reconoció ella misma, la dejó completamente al descubierto. Lo curioso es que el vínculo entre ambos viene de lejos: la diosa de las pasarelas y el polista comparten raíces pampeanas y frecuentaron el mismo colegio secundario, el Saint George, aunque hacía dos décadas que no se veían