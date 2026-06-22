Pampita confesó por qué se enamoró de Martín Pepa a días de su ruptura con Moritán

El problema fue que el pedido tardó demasiado en llegar. "Los chicos preguntaban si había llegado la caja porque yo no compraba figuritas por la bendita caja. En dos semanas los pibes estaban re aburridos porque todo el colegio estaban cambiando figuritas", relató.

Cuando el paquete finalmente llegó, la sorpresa fue mayúscula: adentro no había figuritas sino dos cajas de puré de tomate que ocupaban exactamente el mismo espacio que la caja original. "Estafada totalmente", cerró entre risas y todavía molesta por la maniobra.