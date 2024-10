Joel no la aguanta más: la terrible queja sobre la convivencia con Catalina Gorostidi

"¡Cómo vas a secar los platos con las servilletas, mi amor! La servilleta se usa solamente para cuando freís la milanesa", le reclamó Joel a Catalina por el uso excesivo de este producto.

"No se usa para más nada. No se usa para secarse las manos, ni para pasar por arriba de la mesa, ni para secar los platos... ¡Ayuda! ¡Ayuda!", le indicó mientras lo grababa y la ex hermanita le confesaba que le daba "asco usar los repasadores".

"Con este se seca la vajilla. Amor, no podés gastar tanta plata. Tenemos el proyecto de comprar una casa", contó Joel adelantando los planes conjuntos que tienen que al parecer no son frenados por los problemas cotidianos, al menos por ahora.