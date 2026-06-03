Crimen de Agostina Vega: así es por dentro la habitación en la que la habrían asesinado

Sin embargo, la atención de los investigadores se concentra en una habitación particular que el acusado había acondicionado para uso exclusivo en un espacio que originalmente funcionaba como garaje. Ese cuarto, equipado con una cama y ubicado junto a un baño, es señalado por los peritos como el escenario donde habría ocurrido el asesinato.

Durante los allanamientos realizados en la vivienda, efectivos de Policía Científica detectaron rastros biológicos considerados de alto interés para la causa.

A pesar de que los investigadores sospechan que hubo intentos de limpieza antes de los procedimientos judiciales, las pruebas realizadas con luminol permitieron identificar manchas compatibles con sangre y levantar muestras que actualmente son sometidas a estudios de ADN.

Para los investigadores, la ubicación y las características de esa habitación habrían permitido concretar lo que definen como un "crimen silencioso".

casa caso agostin vega Foto: La Voz

Cómo fue el crimen de Agostina Vega

Según el informe preliminar de la autopsia, Agostina murió por asfixia, un dato que podría explicar por qué ninguno de los habitantes de la vivienda declaró haber escuchado gritos o pedidos de auxilio durante la noche del hecho.

La principal hipótesis judicial sostiene que el crimen ocurrió entre las 23:20 del sábado 23 de mayo y las primeras horas de la madrugada del domingo 24. Tras la muerte de la adolescente, el asesino habría desmembrado el cuerpo dentro de esa misma habitación para luego trasladar los restos en bolsas y recipientes hasta un Ford Ka negro.

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Posteriormente, según la reconstrucción de la fiscalía, los restos fueron abandonados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron hallados tras varios días de búsqueda.

Las cámaras de seguridad también resultaron determinantes para la causa. Una de las grabaciones registró el momento en que Agostina ingresó a la vivienda junto a Barrelier. Sin embargo, los investigadores no encontraron imágenes que muestren a la adolescente saliendo por sus propios medios. En cambio, sí detectaron movimientos del acusado cargando objetos y manipulando bultos en las horas posteriores.

La reconstrucción del caso indica que la joven llegó hasta la casa tras ser engañada. Horas antes de desaparecer, había enviado mensajes de audio a sus amigas contando que se encontraría con el exnovio de su madre para preparar una supuesta sorpresa destinada a ella.

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En paralelo, la querella encabezada por la abogada Fernanda Alaniz cuestionó el manejo inicial de la escena del crimen. Según denunció públicamente, transcurrieron cerca de dos días entre la detención del sospechoso y la aplicación de reactivos químicos en la habitación donde se cree que ocurrió el asesinato.

La letrada advirtió que durante ese lapso la vivienda no habría contado con una custodia permanente, situación que podría haber favorecido maniobras para alterar o eliminar evidencias.