Se separaron Ale Sergi y la DJ Cintia Bustamante tras 10 años de relación: los detalles

Embed

Fuerte cruce entre Lali Espósito y Ale Sergi por un participante en La Voz Argentina

La Voz Argentina 2025 (Telefe) fue escenario de un momento cargado de tensión y humor cuando Lali Espósito y el dúo Miranda! protagonizaron un divertido cruce por un intento fallido de bloqueo durante la audición de Valentino Rossi.

El participante interpretó “Dancing on My Own” y logró que todos los coaches giraran sus sillas. Fue entonces cuando Juliana Gattas y Ale Sergi revelaron que habían intentado bloquear a Lali para evitar que el joven se sumara a su equipo.

"Tenemos unos botones de bloqueo nosotros acá y apretamos el de cierta cantante pop, pero lo apretamos un milisegundo antes de que ella se de vuelta, porque estábamos convencidos, 'se va con Lali y lo perdemos'", explicó Sergi al concursante.

"¡No! Voy a llorar en vivo", reaccionó Lali. "No te lo tomes personal, pero mirá lo que es", agregó Ale. A lo que la cantante respondió, entre risas y con tono pícaro: "No te hablo nunca más Alejandro Sergi".

En ese momento, Ale volvió a dirigirse a Valentino para remarcar lo importante que era su elección: "Para que sepas que no nos importa pelearnos con una gran amiga y una excelente artista. Preferimos tenerte a vos en nuestro equipo. Tan importante sos para el equipo Miranda! que hemos decidido hasta casi perder una amistad".

"Yo espero que consideres esta situación, para que veas hasta qué punto nos jugaríamos por vos", insistió Sergi, dejando claro cuánto valoraban al participante.

Sin embargo, Valentino eligió sumarse al equipo de Lali, lo que provocó una reacción divertida de Ale: "Quedamos mal con vos y nos quedamos sin participante".

Finalmente, mientras comentaban lo ocurrido entre risas, Ale le dijo a Juliana con humor: "Uy, va a venir ahora con unos aires que ni te digo", en referencia a la victoria de Lali en esa ronda.