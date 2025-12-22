El incómodo momento que vivió Gabriela Sabatini cuando le consultaron por el embarazo de Oriana Sabatini

La situación se profundizó cuando Oriana anunció su casamiento con Dybala y Gabriela no asistió a la boda, un gesto que marcó un quiebre en el vínculo. Hoy, su silencio frente al embarazo vuelve a exponer una interna familiar que, lejos de resolverse, parece cada vez más distante.

Cómo superaron una crisis de pareja Catherine Fulop y Ova Sabatini

Hoy se muestran relajados, cómplices y disfrutando de una etapa de plenitud familiar, pero la historia de amor entre Catherine Fulop y Ova Sabatini no estuvo exenta de turbulencias. Con más de 20 años juntos, la pareja atraviesa un presente luminoso, atravesado por el crecimiento de sus hijas y la inminente llegada de su primera nieta.

Durante una charla íntima en La Divina Noche de Dante (El Trece), ambos se animaron a hablar de un episodio poco conocido: una fuerte crisis que puso en jaque la relación cuando sus hijas todavía eran chicas. Un período corto, pero intenso, que los obligó a mirarse de frente y tomar decisiones.

“Fue un momento de desgaste”, reconocieron, al recordar esos meses de distanciamiento y replanteos. Lejos de dramatizar, coincidieron en que ese sacudón fue clave para no seguir en automático.

Catherine fue clara al explicar cómo lograron salir adelante: volver a elegirse, reconstruir el vínculo y comprometerse con el proyecto de pareja. Una historia que demuestra que, incluso en las relaciones más sólidas, nada está garantizado sin trabajo y amor diario.