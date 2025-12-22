El incómodo momento que vivió Gabriela Sabatini cuando le consultaron por el embarazo de Oriana Sabatini
La ex tenista fue interceptada por un periodista mientras entrenaba en Palermo y su reacción fue inesperada cuando le preguntaron por la dulce espera de su sobrina. Mirá.
22 dic 2025, 11:19
El incómodo momento que vivió Gabriela Sabatini cuando le consultaron por el embarazo de Oriana Sabatini
Un simple gesto bastó para decirlo todo. Gabriela Sabatini quedó en el centro de la escena luego de evitar pronunciarse sobre el embarazo de su sobrina, Oriana Sabatini, en una situación inesperada registrada por un periodista de Infama (América TV) mientras practicaba ciclismo por las calles de Palermo.
El episodio ocurrió cuando la reconoció en plena rutina deportiva y la abordó con algunas preguntas. Gabriela respondió con amabilidad y buena predisposición hasta que la charla giró hacia el anuncio más feliz de la familia: la llegada del primer hijo de Oriana junto a Paulo Dybala.
Al verla sobre la bicicleta, el periodista rompió el hielo con una consulta distendida: “¿Sos fanática de esto, no?”. “Es lo más lindo que hay”, respondió Sabatini, sonriente. Luego, tras una mención a su emprendimiento de perfumes, llegó la pregunta inevitable: “¿Vas a ser tía?”. Ante esa consulta, la ex tenista optó por el silencio absoluto y cerró la charla con una frase breve: “Te dejo, te dejo, dale”. Segundos después, remató con un “Nos vemos, hasta luego”, y siguió su camino.
La reacción llamó la atención, sobre todo por el vínculo cercano que siempre tuvo con sus sobrinas. Sin embargo, el distanciamiento familiar no es nuevo. Desde la muerte de Beatriz Garófalo, madre de Gabriela y Ova Sabatini, la relación entre los hermanos se habría quebrado definitivamente.
La situación se profundizó cuando Oriana anunció su casamiento con Dybala y Gabriela no asistió a la boda, un gesto que marcó un quiebre en el vínculo. Hoy, su silencio frente al embarazo vuelve a exponer una interna familiar que, lejos de resolverse, parece cada vez más distante.
Embed
Cómo superaron una crisis de pareja Catherine Fulop y Ova Sabatini
Hoy se muestran relajados, cómplices y disfrutando de una etapa de plenitud familiar, pero la historia de amor entre Catherine Fulop y Ova Sabatini no estuvo exenta de turbulencias. Con más de 20 años juntos, la pareja atraviesa un presente luminoso, atravesado por el crecimiento de sus hijas y la inminente llegada de su primera nieta.
Durante una charla íntima en La Divina Noche de Dante (El Trece), ambos se animaron a hablar de un episodio poco conocido: una fuerte crisis que puso en jaque la relación cuando sus hijas todavía eran chicas. Un período corto, pero intenso, que los obligó a mirarse de frente y tomar decisiones.
“Fue un momento de desgaste”, reconocieron, al recordar esos meses de distanciamiento y replanteos. Lejos de dramatizar, coincidieron en que ese sacudón fue clave para no seguir en automático.
Catherine fue clara al explicar cómo lograron salir adelante: volver a elegirse, reconstruir el vínculo y comprometerse con el proyecto de pareja. Una historia que demuestra que, incluso en las relaciones más sólidas, nada está garantizado sin trabajo y amor diario.