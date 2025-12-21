Tras la operación, cómo será la primera Navidad de Cristina Kirchner bajo prisión domiciliaria

El parte médico oficial del Sanatorio Otamendi confirmó que Cristina Kirchner está evolucionando sin que en las primeras horas se hayan manifestado complicaciones postoperatorias.

Los reclamos de Cristina Kirchner

La defensa de la expresidenta pidió postergar la audiencia de informes que iba a realizarse este lunes en la Cámara de Casación para atender su reclamo contra la prohibición de reuniones con más de tres personas simultáneas.

Según pudo saber A24.com su defensa quiere unificar ese recurso con otro pedido de revocación contra la resolución de la semana pasada que exige que los abogados y los contadores formalicen en qué causas asisten a Cristina Kirchner para poder reunirse con ella.

Las nuevas reglas de visita dispuestas por el TOF 2 incluyen la designación de un médico coordinador que centralice las consultas de salud, y el permiso de subir a la terraza del edificio donde cumple la condena hasta dos horas diarias.

En tanto, la exmandataria deberá seguir utilizando la tobillera después de que la Corte Suprema de Justicia rechazó los cuestionamientos de la defensa y señaló que el dispositivo de monitoreo electrónico “tiende a coadyuvar al control judicial sobre la restricción ambulatoria que pesa sobre quienes cumplen una pena privativa de la libertad en la modalidad de prisión domiciliaria”.

¿Con quién puede pasar las fiestas Cristina Kirchner?

El nuevo régimen de visitas impuesto por el TOF 2 no aplica a la familia de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, si los médicos permiten que complete el periodo postoperatorio en su casa, estará rodeada por los íntimos, mientras que el resto de las personas que quisieran sumarse deberían pedir autorización.

Antes de que resolvieran intervenirla de urgencia, el doctor Carlos Beraldi le dijo a A24.com que no estaban trabajando en ningún pedido especial para las fiestas de fin de año, fuera de lo pautado por la justicia.

La expresidenta podría tener una celebración pequeña invitando a su casa sin restricciones a la nómina de familiares, que incluye a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a sus nietos.

Sobre las limitaciones a las visitas, la defensa invocó que las personas que cumplen pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria deben acatar la restricción ambulatoria durante todo el lapso de vigencia de la condena, pero entendió que la Constitución les permite desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley.

Por otro lado, los abogados de Cristina Kirchner consideraron inadmisible y arbitrario un régimen limitado porque “ni en casos de narcocriminalidad ni ante delitos de lesa humanidad se han impuesto reglas similares. En tales supuestos, parece que no es relevante conocer quiénes visitan a estas personas ni con quiénes comparten reuniones, cenas o eventos sociales mientras cumplen la detención domiciliaria”.

La polémica por las visitas se agudizó cuando el tribunal de ejecución de la condena por la causa Vialidad estableció nuevas reglas ante la divulgación de una reunión de la exmandataria con nueve economistas. Su reacción fue limitar los encuentros a no más de 3 personas con autorización individual, expresa y previa, con un tope de 2 horas, dos veces por semana.