Diego Santilli defendió las designaciones en la Auditoría General de la Nación: "Es potestad del Congreso"

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió este lunes a respaldar las designaciones aprobadas en la Auditoría General de la Nación (AGN) por la Cámara de Diputados y sostuvo que la decisión se enmarca dentro de las atribuciones del Congreso.
“Está claro que es potestad del Congreso, eso no es algo que el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo, pero se sustanciará en la Justicia”, afirmó Santilli en diálogo con Radio Rivadavia.
Las declaraciones surgen luego de que en plena sesión por el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo, Martín Menem, le tomó juramento a tres legisladores para que se incorporen como nuevas autoridades en la AGN. Se trata de Rita Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio Forlón (UxP) y Pamela Calletti (Innovación Federal).
El malestar sobre la decisión vino especialmente desde el PRO. El titular del bloque, Cristian Ritondo, se mostró visiblemente enojado por el movimiento de Menem. “¿En qué lugar dice que en sesiones extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara para esto, porque no está citada por el Ejecutivo?”, preguntó frente al micrófono del recinto.
Además, presentó una demanda en la que solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025, que habilitó la designación de nuevos auditores generales.
Pese a las críticas expresadas desde su propio espacio político, el ministro negó que el episodio implique una ruptura dentro del PRO y llamó a preservar la unidad. “Tenemos que seguir trabajando todos juntos, es lo que la sociedad nos pidió”, remarcó.
En paralelo, Santilli expresó su confianza en que el Senado avance con la aprobación del Presupuesto 2026 y destacó el impacto del orden fiscal en la economía. “El Gobierno sostienen el equilibrio fiscal que nos llevó a bajar la inflación, a crecer, y lo que en el Senado se defina es tener Presupuesto, que hace 3 años Argentina no lo tiene”, señaló.
“El objetivo es tener todo el paquete de medidas que el Presidente ha mandado al Congreso. Dimos un paso enorme y así lo ven reflejados los medios y los mercados”, concluyó.
La Auditoría General de la Nación fue creada tras la reforma constitucional de 1994 como órgano técnico de control externo, dependiente del Congreso. Su función central es auditar la gestión del Estado, evaluar el uso de fondos públicos y emitir informes sobre políticas públicas.
Tener un auditor propio implica incidir en la agenda de control, decidir qué se investiga y qué queda postergado. Para el PRO, perder esa silla significa perder capacidad de influencia en uno de los pocos organismos que pueden auditar al Poder Ejecutivo.
Según explicaron este lunes los periodistas Antonio Laje y Bernardo Vázquez en A24, detrás del conflicto por la AGN hay algo más profundo: la arquitectura de gobernabilidad del actual Gobierno. La Libertad Avanza no tiene mayorías propias en el Congreso y depende, para avanzar, de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales. En ese esquema, el PRO dejó de ser el socio exclusivo y pasó a ser uno más dentro de un mosaico de negociaciones.
El nombramiento de Pamela Caletti es leído, en ese sentido, como un gesto hacia los gobernadores del norte, particularmente hacia Salta. Un movimiento que fortalece alianzas territoriales, pero rompe equilibrios políticos previos.
La denuncia presentada por Cristian Ritondo busca judicializar el conflicto. El planteo de inconstitucionalidad apunta a frenar los nombramientos y obligar a que el Congreso recupere su rol en la designación de auditores.