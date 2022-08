La dramática historia de Rubí, la beba de cuatro meses que espera un milagro

"Nos dijeron que había sangre coagulada alrededor del cerebro y que debían operarla de urgencia. Cuando entró al quirófano no había esperanza de que salga con vida y gracias a Dios salió", agradeció.

Aparicio contó como fue el dramático momento en que su hija tuvo las convulsiones.

"Me fui a trabajar al gimnasio tipo 2 de la tarde y estaba re bien, sonriente como siempre. Quedó con mi esposo que es su papá. Pero a la hora me llamó mi marido y me dice que fuera urgente al hospital que Rubí estaba con convulsiones", contó Aparicio.

La boxeadora pidió a la comunidad que rece por su hija. ""Mi hija se llama Rubí Alejandra, tiene cuatro meses y está con respirador en terapia intensiva. No importa de qué religión o iglesia seas, pedimos unión y fuerza por nuestra bebé. Necesita que compartan el pedido de cadena de oración en todas sus redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, Telegram", agregó Alejandra.

Y cerró: "Es un momento terrible para nosotros como padres. Nos cuesta estar de pie. Estamos con podemos y hasta el final", escribió a El Caletense. "Pedimos una gran cadena de oración en Caleta Olivia, toda Santa Cruz, Las Heras, Pico Truncado, en todos lados".