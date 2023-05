La dura advertencia de Santi Maratea en medio de su colecta para Independiente: "Si rompen con el 5%..."

"Qué famoso 5%. Miren, si rompen mucho las pelotas, le voy a empezar a llamar mi sueldo, así entienden de qué estamos hablando de ese 5%. Si siguen con tantas dudas sobre eso, le pongo un nombre más específico", declaró al programa Paso a paso, de TyC Sports, ante

“Si juntáramos 20 millones de dólares al MEP yo ganaría 400 millones de pesos, es una locura, amigo. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. No es que digo miren la que hice, me enteré de esto firmando el fideicomiso. Que el fiduciario cobra", había admitido hace unos días en su Instagram.

"Escuché que dijeron que yo me llevo el 20% de todo lo recaudado. Es falso, lo que yo me llevo es un 5%, que en realidad no es para mí, sino para pagar el fideicomiso, abogados, auditores... Spoiler alert: no se puede hacer un fideicomiso sin costos. Entiendo por qué algunos piensan que se están robando algo: es muy de chorro pensando así. Yo no hago plata de mis colectas, sólo paso la gorra cuando terminan”, dijo.

La colecta por encima de los 600 millones de pesos.

Santi Maratea en el lanzamiento de la colecta por Independiente Télam.jpg

La inesperada postura del Kun Agüero ante la colecta de Santi Maratea para Independiente

Sergio Kun Agüero se pronunció sobre la terrible situación financiera e institucional que atraviesa Independiente, de donde salió y conquistó a Europa con su fútbol. Para que pague la millonaria deuda, Santi Maratea comenzó una colecta para intentar salvarlo económicamente.

En total ya lleva recaudado más de 600 millones de pesos, pero seguramente tendrá que pensar en alguna estrategia para incrementar de manera más rápida los fondos y que Independiente pueda pagar toda la deuda de una vez por todas.

Y, en medio de todo esto apareció Agüero que sorprendió a todos al avisar que donará dinero al club. Aunque, el ex jugador de la institución de Avellaneda no dijo cuánto sería.

Kun no quiso colaborar antes con el club por un claro mensaje, no lo iba a hacer mientras estuviera bajo la gestión de Hugo Moyano ahora están bajo el ala de la actual de Néstor Grindetti y con Santi Maratea a la cabeza sí lo hará.