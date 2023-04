Conocé la mansión del Kun Agüero en Miami valuada en 15 millones de dólares

Pero, sobre todas las cosas, cuenta con una habitación especial para que el ex futbolista de la Selección Nacional utiliza para hacer sus streamings con comodidad. Allí no se corta la señal de internet y la sala está completamente acustizada e insonorizada de manera de hacer el trabajo lo más profesional posible.

Desde allí, el ex de Gianinna Maradona comenta los partidos de la Champions League para el canal Star+ y participa de los zoom con todos los presidentes de la Kings League, el torneo de fútbol que crearon Ibai Llanos y Gerard Piqué.

En la última semana, mientras hacía un stream, el Kun fue alertado de que un tornado se acercaba a su casa. El ex delantero filmó los fuertes vientos que golpeaban su jardín.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

El mal momento del Kun Agüero: le sonó una alarma en su teléfono mientras trasmitía en vivo

El Kun Agüero estaba haciendo un streaming, como habitualmente lo hace desde su casa de Miami, cuando sonó una alarma que lo hizo entrar en pánico.

El ex jugador de fútbol tiene una alarma en su teléfono para avisarle cuando su corazón comienza a tener problemas, pero esta vez no se trataba de eso. El ex deportista contó que estaba sonando una alarma de alerta por un tornado en su zona.

Empieza a sonar la alarma y Kun se paraliza: “Uyyy la pu… madre. Me suena el teléfono. Escuchen esto: alerta de emergencia en Miami, vieron que les dije que estaba lloviendo”, luego comienza a leer el mensaje que estaba en inglés.

“Tornado warning, ¿cómo?: que hay un tornado por mi área a las cuatro de la tarde, ¿y qué hago?”, pregunta el ex futbolista asustado.

Finalmente estuvo todo bien, la casa que compró el Kun está preparada para esos fenómenos típicos de esa zona. Las autoridades de Miami del Servicio Meteorológico Nacional emiten una alerta para que la gente no esté en la calle y vaya a sus casas o refugios.

Los expertos han señalado que este tipo de tormentas pueden generar fuertes lluvias, inundaciones y cortes de energía, por lo que se han implementado medidas de precaución para proteger a la población como esa alarma.