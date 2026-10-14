La estremecedora historia que reveló Topa sobre una pequeña fan y sus últimos minutos de vida

“Los papás sintieron esa cosa de: ‘Le habíamos prometido esto’ y, por más que no creo, queremos cumplirle”, recordó el animador. Desesperados por encontrarlo, comenzaron a buscarlo por distintos medios, incluso a través de Disney, con la esperanza de que pudiera acercarse a la clínica.

La búsqueda finalmente llegó hasta él. Después de terminar de grabar Junior Express en Munro, Topa decidió ir directamente a la clínica para encontrarse con Milagros y sus padres.

“Fue muy fuerte. Te digo que fue una de las cosas más fuertes que viví”, confesó casi entre lágrimas.

Al llegar, se encontró con una escena que lo marcó profundamente. Según contó, la nena estaba en estado vegetativo, con la mirada perdida, mientras sus padres atravesaban uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. En medio de esa situación, le hicieron un pedido que no olvidaría: querían que le cantara una canción.

“Los papás ahí con su amor, casi pidiéndome un milagro”, recordó sobre aquel encuentro.

El animador reconoció que le costó muchísimo cantar en esas circunstancias. Acostumbrado a llevar alegría a los chicos a través de sus canciones, tuvo que enfrentarse a una situación completamente diferente, en la que la música adquiría otro significado.

“Fue la vez que me costó cantar”, expresó al reconstruir aquel momento.

Aun así, decidió hacerlo. Frente a la nena y acompañado por el dolor de sus padres, interpretó la canción que le habían pedido. Topa recordó que sintió que, de alguna manera, la emoción y el amor de la familia lograban que ella se hiciera presente.

“Yo sentí que en algún lugar estaba ahí su almita o algo”, contó, al describir una sensación profundamente personal que conservó de aquella experiencia.

Con el paso de los años, aquella historia siguió acompañándolo. El encuentro con Milagros no fue una visita más ni una anécdota vinculada a su trabajo con los chicos: fue una experiencia que lo enfrentó con el dolor de unos padres que intentaban cumplir una promesa en circunstancias devastadoras.

“En algún lugarcito sus papás cumplieron con lo que quería”, reflexionó sobre el deseo de la nena de conocerlo.

En su relato también apareció una mirada diferente, atravesada por su propia experiencia como padre. “Hoy, como papá, entiendo los papás”, expresó, al reconocer de otra manera el amor y la desesperación que había visto en aquella familia.

La historia de Milagros dejó una huella imborrable en Topa. Aquel día, lejos de los escenarios y las cámaras, la música dejó de ser solamente una herramienta para entretener y se convirtió en una forma de acompañar a una familia en uno de sus momentos más difíciles.

“Acompañar a una nena a que la desconecten”: con esa frase, Topa resumió una experiencia que todavía lo conmueve y que expone el costado más humano de una figura acostumbrada a llevar alegría a miles de chicos.