La foto de Felipe Fort que impactó por su parecido con su papá Ricardo 

Pero en medio de esto, subió una imagen utilizando un filtro que le engordaba su barbilla y dejó ver muy parecido al empresario millonario que murió el 25 de noviembre de 2013.

“Me encantó la foto, salí tipo hombre de negro. Y con el team. Me encanta trabajar en equipo, voy sacando la conclusión que los ladrillos no traicionan y los chocolates tampoco. Solo es cuestión de ver primero lo que otros no ven e ir un pasito adelante”, afirmó Felipe.

Aunque se trataba de un filtro de Instagram, el mellizo de Marta Fort optó por mostrarse con un desopilante look que lo acercó mucho más a su papá.

image.png

El video del original tatuaje de Felipe Fort y su novia: mordidas y lazo de amor eterno

Felipe Fort está muy enamorado de Priscila Godoy y hace unas semanas desde las redes sociales la joven sorprendió a su novio con un romántico mensaje por su cumpleaños número 19.

"El mejor cumple", expresó el joven en Instagram con dos fotos junto a su novia en medio de un yate en las playas de Cancún. Y ella le comentó el posteo con mucho sentimiento: "Te amo mucho amor mío".

Lo cierto es que los jóvenes volvieron a dar muestra del amor que se tienen y esta vez fueron por algo que durará para siempre: un tatuaje en conjunto.

Desde el estudio donde se hicieron el tatuaje, se mostró en Instagram el video de la mordida de Felipe Fort con su novia en el brazo que luego quedó en tinta en la piel.

"Pri y Feli estamparon sus mordidas for Ever en su piel, mil gracias chicos por elegirnos", expresaron desde el lugar donde se tatuaron los jóvenes.

En las imágenes se los vio a los dos mordiéndose mutuamente los brazos y a los pocos minutos iniciaron la sesión del tattoo que llevó un ratito.

Cabe recordar que Ricardo Fort era fanático de los tatuajes y parece que su hijo sigue los mismos pasos de la pasión por la tinta.

Felipe y Priscila están a full viviendo su noviazgo y ahora comparten un tatuaje. Qué viva el amor.