La historia de Benicio Guyot, el hijo de 19 años de Ernestina Pais, acusado de violencia contra ella

Pais explicó que no fue así y dijo: "Me caí por escalera y me quebré el brazo, pero se confundió todo porque eso sucedió en el marco de una discusión. Se confundió una cosa con la otra. Acá no hay ninguna situación de violencia doméstica ni nada por el estilo".

Benicio es el único hijo que tiene Ernestina, de su relación con Alejandro Carlos Guyot Maschwitz. El joven nació en 2004 y la periodista protegió mucho su intimidad, publicó pocas fotos del niño.

Ella suele ser reservada sobre cómo es y lo que hace su hijo, en algunas oportunidades se animó a contar alguna anécdota como cuando se perdió en el subte de Nueva York en unas vacaciones juntos. Le dijo que quería bajar a ver cómo era el subte y se extravió: salió por otra boca que quedaba a muchísimos metros del punto donde dejó a Ernestina.

El joven volvió solo al hotel como había quedado con su mamá si llegaban a perder el contacto, pero Ernestina ya se había preocupado mucho.

En 2020, en medio de la pandemia, Ernestina contó cómo le afectaba a su hijo el encierro, que en aquel entonces tenía 17 años. “Mi hijo dejó de ir al colegio virtualmente. Tiene 17 años recién cumplidos, mide un metro noventa y es una bestia. Y hay un punto en el cual yo ya no le puedo decir qué hacer. Sólo le puedo decir qué sentir o adónde aspirar”.

“Siempre cuando hablo con él, me dice si el mundo se va a terminar. Ellos crecieron en un mundo que tiene una fecha de caducidad. Que yo no entiendo, pero que él vive”, dijo.

Actualmente, el joven continúa con una vida de bajo perfil, alejado de las redes sociales.