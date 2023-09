Esteban Trebucq en vivo desde El Salvador: así se vive en un país dolarizado

"Todos los salvadoreños nos han recibido de una manera muy fraterna", añadió y explicó: "Lo primero que llamó la atención fue como un país pudo haber sido asolado por el caos total y, de la noche a la mañana, en forma abrupta, por una decisión política, se terminó y hoy se puede caminar con tranquilidad".

En segundo lugar, Trebucq contó su experiencia con el dólar. "Acá los dólares están destruidos, van de mano en mano... eso me llamó la atención". Así mismo, explicó que las monedas tienen mucho valor y, por el contrario a lo que pensaba, la gente no suele tener a mano cambio de 100 dólares.

Embed Esteban Trebucq en El Salvador: así se vive en un país dolarizado

¿Cómo se vive en un país dolarizado?

"Es un país dolarizado desde hace más de 20 años, acá no es un tema que esté en discusión salir del dólar. Hay chicos que nacieron con el dólar, y los más grande lo han asimilado como su moneda", expresó. En la misma línea, se refirió a una gran duda que se plantea hoy en día entre los argentinos: la soberanía.

"No hay una duda de la soberanía acá, no hay una idea de 'como no tenemos moneda, no tenemos soberanía'. Están absolutamente acostumbrados a vivir con el dólar. Absolutamente acostumbrados", indicó y contó cómo fue el proceso de dolarizar el país: "Acá se dolarizó cuando no había crisis económica" y sorprendió a los panelistas del piso al hablar de cuánto tiempo tardaron en llevar a cabo la medida: "¡15 días!".