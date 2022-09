La increíble transformación de la argentina que quiere ser sirena y las brutales críticas

"Cómo se nota que en la Argentina falta trabajo" o "conseguite un empleo honesto", son algunos de esos mensajes que se pueden leer en determinados posteos que la joven publicó en Instagram, Facebook o TikTok.

Paula_sirena_dos.jpg Paula sueña con poder convertirse en una sirena profesional (Foto: @unasirenaenelsur).

Una usuaria, incluso, se detuvo en el detalle del lugar de residencia de Paula para criticarla: "Como chubutense me da vergüenza. No porque se crea sirena, sino porque se cree sirena a 628 kilómetros de la playa más cercana".

Ante esto, la joven, que trabaja como maestra jardinera, decidió no quedarse callada y responder. "Hola, soy yo. Para los que les preocupa: estudié dos carreras y trabajo de lunes a sábados. También voy a terapia, tomo agüita todos los días y no me meto en la vida de los demás. Recomiendo", escribió la chubutense en Twitter tras las críticas.

Al margen de los cuestionamientos, Paula quiere seguir adelante con el sueño de convertirse en una “sirena profesional”, aun cuando en la Argentina son pocos los profesores que ofrecen clases de "mermaiding" dentro de sus cursos de buceos.