La Joaqui se sinceró sobre sus cirugías y mostró su rotundo enojo: "Te cambia la..."

“Es súper invasivo que estés inventando un montón de cosas que me dice que no me hice”, indicó y agregó: “Me estás comparando con una foto en la que estaba Internada en una granja de rehabilitación, acababa de parir, no tenía ni donde vivir, me pasaban un montón de cosas que me tenían mal de salud, de peso de físico de llorar todo el día de situaciones de violencia, y de un montón de circunstancias que me afectaba un montón”.

La Joaqui definió esas habladurías como “crueles”: “Simplemente me empecé a alimentar bien, calidad de vida, sin duda la calidad de vida cambia absolutamente todo no vamos a negarlo. Lo material no va a la felicidad, pero la calidad de vida te da una tranquilidad y un estado de salud, comes bien cómo estás con energía, dormís en una cama cómoda, te sentís mejor”, indicó sobre el motivo de todos sus cambios.