El dato que reveló la China Suárez sobre Benjamín Vicuña que generó preocupación y conmoción en las redes

En su relato, la ex Casi Ángeles cuestionó el doble discurso de Vicuña: “Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión”.

“El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando la teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”.

Con cada frase, China fue abriendo más y más la puerta hacia una intimidad plagada de grietas. El relato no solo habla de una relación desgastada, sino de un vínculo desigual, cargado de silencios, abandonos y frustraciones.

Episodios que preocupan: consumo, abandono y celos

En uno de los pasajes más sensibles de su mensaje, Suárez reveló que Vicuña se encerraba en el baño durante eventos familiares que preocupó a todo en las redes sociales:

“El papá del año, que lleva a su hija a una comida para la fotito de Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”.

“El hombre que me hizo conocer la medicación mediática, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”.

Celos, inseguridad y control

China también mencionó los celos profesionales que, según afirma, Vicuña sentía cuando ella progresaba laboralmente.

“Me hacía sentir mal cada vez que algo me salía bien”.

Y reveló un comentario lapidario que habría recibido durante la separación:

“Cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: ‘Separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?’”.

Una acusación final que encendió todo

El detonante que llevó a China Suárez a hacer público este descargo fue la decisión de Vicuña de revocar a último momento el permiso para que sus hijos, Magnolia y Amancio, salieran del país. Según la actriz, esto se debió a los celos por su nueva pareja:

“Justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual aman y admiran, mágicamente quiere pasar más tiempo con ellos”.

Y cerró su comunicado con una fuerte advertencia:

“Y te metiste con mi maternidad. Hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más”.

Un conflicto que vuelve a encender los focos mediáticos

Las palabras de China no solo provocaron una ola de comentarios en redes sociales, sino que pusieron nuevamente en tela de juicio el vínculo parental de figuras públicas. Aunque Vicuña aún no respondió oficialmente al descargo, muchos medios y periodistas del mundo del espectáculo ya se hicieron eco del conflicto.

Mientras tanto, la exposición del conflicto deja expuesta una herida emocional profunda y el intento de China de recuperar el control de su narrativa personal y su rol como madre.

