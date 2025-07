El demoledor posteo de la China Suárez que expone lo peor de Vicuña: "El que me era infiel..."

La actriz también apuntó contra la imagen pública del actor: "El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".

"Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y agregó: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'".

En su descargo, también hizo referencia a los celos profesionales que, según ella, vivió en la relación: "El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. 'El papá del año' que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa están todo el día frente a una TV con una 'niñera por cada hijo'".

"El hombre que me hizo conocer la medicación mediática, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad", confesó la actriz, dejando en evidencia el profundo impacto emocional que vivió durante la relación. Luego, sumó una acusación aún más delicada: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”.

Con un tono firme, la China continuó su descargo: “Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte”. Y lanzó una advertencia directa: “Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”.

La actriz también apuntó contra lo que considera una actitud oportunista por parte de su ex: “El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual aman y admiran. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”.

Finalmente, cerró su mensaje con una dura acusación: “Revocaste el permiso 2 días antes jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas o al menos eso me dijiste siempre”.

La China Suárez viajará sola a Turquía tras una tajante decisión de Vicuña

Este domingo, en el programa Infama (América TV), la periodista Karina Iavícoli sorprendió al revelar una información que sacudió al mundo del espectáculo: la China Suárez viajará a Turquía sin la compañía de sus hijos, como consecuencia de una decisión tomada por su ex, Benjamín Vicuña.

"Esta historia empieza el jueves. Acá cambia todo el plan inicial que Mauro Icardi y la China tenían armado. El jueves Vicuña fue a ver a su abogado y cambió en un acto intempestivo los permisos de viaje para sus hijos", reveló la panelista en el ciclo conducido por Marcela Tauro.

De acuerdo con lo que explicó Iavícoli, la determinación del actor fue inesperada y alteró por completo la organización familiar de la ex Casi Ángeles. "El jueves Vicuña revocó la autorización libre que tenía hasta ahora Eugenia Suárez para ir de viaje. ¿Por qué hace esto él? Lo que me cuentan es que él habría hablado con su círculo íntimo y que también habría hablado en la semana con Wanda Nara", continuó la periodista.

"La China viene diciendo que hasta fin de año va a ir y venir y a fin de año se va a instalar", agregó la comunicadora.

Este nuevo conflicto judicial se suma a los ya conocidos desacuerdos entre la ex pareja, quienes han tenido diferencias previas en torno a la crianza y los traslados de sus hijos. La revocación del permiso de salida del país para Magnolia y Amancio obliga ahora a la actriz a revisar los términos de su viaje y a reconsiderar su mudanza definitiva a Estambul.