La seca respuesta de Luciano Castro al ser consultado por Sabrina Rojas

Luciano Castro se hartó de las críticas de Sabrina Rojas y tomó una irreparable decisión

La relación entre Sabrina Rojas y Luciano Castro volvió a quedar bajo la lupa mediática tras un gesto que no pasó desapercibido. Esta vez, la conductora de Pasó en América (América TV) lanzó un mensaje cargado de indirectas que muchos interpretaron como una clara crítica a su ex.

Todo comenzó cuando Castro no asistió al cumpleaños de su hija mayor, Esperanza. El actor tenía función programada de su unipersonal Caer (y levantarse), lo que le impidió estar presente en el festejo familiar. Pero eso no impidió que Sabrina se expresara públicamente, y lo hizo a su manera: a través de una historia en Instagram con una frase sugerente que, sin mencionarlo directamente, apuntó al padre de sus hijos.

f768x1-197782_197909_5050

“Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”, comenzó su filoso mensaje la actriz y conductora.

Y agregó: “Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo porque trabajando, aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen y yo los elijo siempre”.

"Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice carrgo, soportando y disimulando, porque para mis hijos las vida es bella", continuó su posteo.

"Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo la vida. Y cando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz", remarcó dejando un palito para Luciano.