Una muerte golpea de cerca a Benjamín Amadeo. En las últimas horas, el actor compartió un mensaje cargado de dolor para despedir a su perrita Azul.
En un posteo en sus redes, Benjamín Amadeo expresó su enorme pesar por la muerte de alguien muy especial en su vida.
La muerte que golpe de cerca a Benjamín Amadeo: "Se nos fue tan rápido"
A través de sus redes sociales, Amadeo expresó su tristeza por la inesperada pérdida de su mascota, que lo acompañó durante años y se convirtió en una parte fundamental de su vida cotidiana.
En su perfil de Instagram, Benjamín Amadeo publicó una serie de fotos junto a Azul, donde se los ve compartiendo distintos momentos juntos. Las imágenes estuvieron acompañadas por un texto emotivo que conmovió a sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo en medio del difícil momento personal.
“Chau Azul que descanses en paz. Hoy, sin explicación todavía, despedimos esta perrita maravillosa. Que pena que se nos fue tan rápido”, escribió el artista, dejando en claro el impacto que le generó la noticia y el desconcierto por lo repentino de la situación.
El posteo no tardó en generar repercusión y acumuló numerosos comentarios de cariño, en los que sus fans le manifestaron su acompañamiento y comprensión. De esta manera, Benjamín Amadeo abrió su corazón públicamente y compartió el dolor de una pérdida que, según sus palabras, llegó sin aviso y lo dejó atravesado por la tristeza.