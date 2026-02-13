Qué ver en HBO Max: los últimos 3 episodios de Más que rivales ya están disponibles

Más que rivales HBO Max 2

Lo que comienza como un romance secreto entre dos jóvenes novatos se transforma en una historia que se desarrolla a lo largo de varios años, marcada por el amor, la negación y el autodescubrimiento. Durante ocho años, Shane e Ilya persiguen la gloria sobre el hielo mientras enfrentan el desafío de aceptar sus sentimientos fuera de él. Divididos entre el deporte que define sus vidas y un amor imposible de ignorar, deberán decidir si en su mundo ferozmente competitivo hay espacio para algo tan frágil —y tan poderoso— como el amor verdadero.

Producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave de Bell Media, Más que rivales (Heated Rivalry) es distribuida internacionalmente por Sphere Abacus. La serie también cuenta con las actuaciones de François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.