Policiales
Infidelidad
Brasil
Conmoción

El video de la infidelidad de la mujer que llevó a un funcionario a matar a sus hijos y suicidarse

Sigue la conmoción en Brasil por el asesinato cometido por el secretario de Gobierno de Itumbiara contra sus hijos de 8 y 12 años.

Difunden el video de la infidelidad de la mujer que llevó a un funcionario a matar a sus hijos y luego suicidarse

Difunden el video de la infidelidad de la mujer que llevó a un funcionario a matar a sus hijos y luego suicidarse

Sigue la conmoción en Brasil por el caso del funcionario Thales Naves Alves Machado, de 40 años, que asesinó a balazos a sus hijos y se suicidó, luego de descubrir una infidelidad de su esposa. En las últimas horas, medios brasileños difundieron un presunto video en el que se ve a la mujer con el amante.

Las imágenes, según la versión que circuló, fueron grabadas por un detective privado que había contratado el propio secretario de Gobierno de la Prefectura municipal de Itumbiara, en el estado de Goiás.

Previo a que se desatara la tragedia familiar, el 11 de febrero por la noche, Thales recibió material que mostraba a Sarah Tinoco besándose con un hombre en un restaurante del barrio Jardim Paulista, en São Paulo. Ese contenido habría sido el detonante de lo que pasó.

Embed

Acto seguido, Thales publicó un mensaje de despedida en Facebook: “Que Deus abençoe sempre meus filhos… Papai ama muito” (“Que Dios bendiga siempre a mis hijos… Papá los ama mucho”).

Lo que siguió fue el horror. En el departamento familiar del Condomínio Paraíso, Thales disparó contra sus hijos Miguel Araújo Machado, de 12 años, y Benício Araújo Machado, de 8.

Ambos niños fueron socorridos con vida: Miguel fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, donde falleció poco después por heridas de bala en la cabeza; en tanto, Benício fue operado de urgencia en el Hospital Estadual São Marcos, pero murió en las primeras horas del 12 de febrero. En ese contexto, Thales se suicidó con una pistola Glock calibre .380, que quedó sobre su pecho.

La Policía Civil de Goiás investiga el caso como doble homicidio calificado seguido de suicidio. En la escena pericial encontraron indicios de posible intento de incendio (olor a nafta) y ninguna evidencia de intervención de terceros. El video del detective, por el momento, no fue confirmado por las autoridades, pese a la relevancia que tomó en las últimas horas en redes sociales.

La municipalidad decretó tres días de luto oficial y suspendió actividades públicas no esenciales. El gobernador Ronaldo Caiado condenó el episodio y lo enmarcó como posible violencia vicaria, en la que el agresor ataca a los hijos para dañar irreversiblemente a la expareja.

