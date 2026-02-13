El video de la infidelidad de la mujer que llevó a un funcionario a matar a sus hijos y suicidarse

Lo que siguió fue el horror. En el departamento familiar del Condomínio Paraíso, Thales disparó contra sus hijos Miguel Araújo Machado, de 12 años, y Benício Araújo Machado, de 8.

Ambos niños fueron socorridos con vida: Miguel fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, donde falleció poco después por heridas de bala en la cabeza; en tanto, Benício fue operado de urgencia en el Hospital Estadual São Marcos, pero murió en las primeras horas del 12 de febrero. En ese contexto, Thales se suicidó con una pistola Glock calibre .380, que quedó sobre su pecho.

La Policía Civil de Goiás investiga el caso como doble homicidio calificado seguido de suicidio. En la escena pericial encontraron indicios de posible intento de incendio (olor a nafta) y ninguna evidencia de intervención de terceros. El video del detective, por el momento, no fue confirmado por las autoridades, pese a la relevancia que tomó en las últimas horas en redes sociales.

La municipalidad decretó tres días de luto oficial y suspendió actividades públicas no esenciales. El gobernador Ronaldo Caiado condenó el episodio y lo enmarcó como posible violencia vicaria, en la que el agresor ataca a los hijos para dañar irreversiblemente a la expareja.