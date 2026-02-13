La romántica declaración de amor de la China Suárez a Mauro Icardi tras su regreso a Turquía

declaracion china suarez a icardi

Cuál es la mega sorpresa que prepara Mauro Icardi para que la China Suárez lo perdone

En los últimos días, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena por unas imágenes que circularon desde Estambul y por los mensajes que, según Wanda Nara, él le habría enviado de madrugada. Mientras tanto, la China Suárez permanecía en Buenos Aires celebrando el cumpleaños de Magnolia y el estreno de la segunda temporada de En el barro en Netflix.

Con la llegada de San Valentín, trascendió que el delantero del Galatasaray ideó un plan especial para sorprender a su pareja y dejar atrás el reciente escándalo. “Mañana es el día de los enamorados y Mauro es un romántico”, adelantó Facundo Ventura en La mañana con Moria (El Trece). Y agregó: “Me cuentan que Mauro Icardi planea un festejo al estilo Hollywood para celebrar en Turquía el día de los enamorados junto a la China Suárez”.

La actriz ya se encuentra en viaje hacia Estambul para reencontrarse con el futbolista. “La China está viajando y va a llegar a Turquía alrededor de las cinco de la tarde, pero van a tener que esperar para ponerse al día porque Mauro tiene que descansar las piernas ya que tiene partido y jugaría de titular”, detalló Ventura.

En cuanto a los planes de casamiento, el periodista explicó que Icardi espera la resolución definitiva de su divorcio con Wanda Nara, previsto para después de marzo. “El lugar no me dijeron pero después del divorcio Mauro Icardi le va a proponer casamiento a la China Suárez”, aseguró.

Moria Casán, por su parte, destacó la habilidad del jugador para manejar la exposición mediática: “El chico se convirtió en hábil declarante porque ha vivido con Wanda Nara y se acostumbró a la manipulación del periodismo y llevar todo a su terreno”.