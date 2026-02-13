La romántica declaración de amor de la China Suárez a Mauro Icardi tras su regreso a Turquía
La China Suárez llegó a Estambul y celebró desde sus redes el hat-trick de Mauro Icardi en la liga turca.
13 feb 2026, 19:01
Este viernes, laChina Suárez aterrizó en Estambul y no tardó en compartir su alegría por el gran momento futbolístico de Mauro Icardi. El delantero del Galatasaray fue la figura indiscutida en la victoria 5-1 frente a Eyüpspor, correspondiente a la fecha 22 de la liga turca, donde anotó tres goles y se llevó todos los aplausos.
La actriz, protagonista de En el barro en Netflix, utilizó sus redes sociales para destacar la actuación de su pareja. En sus historias de Instagram publicó una foto del futbolista en la cancha, sonriente y con la mano en el pecho, acompañada de un mensaje que no dejó dudas sobre su orgullo: “HAT TRICK. Te amoooo”, escribió junto a un corazón encendido.
El gesto de la China se sumó a la ola de elogios que recibió Icardi en Turquía, donde la prensa deportiva resaltó su liderazgo y efectividad. El delantero atraviesa uno de sus mejores momentos en el club y su pareja lo acompaña de cerca, mostrando apoyo tanto en lo personal como en lo profesional.
La llegada de Suárez a Estambul marca también un nuevo capítulo en la relación, que se consolida en medio de la fuerte y conflictiva exposición mediática que ambos tratan de manejar de la manera más natural posible. Mientras Icardi brilla en el campo de juego, la actriz se convierte en su hincha número uno, celebrando cada triunfo desde la primera fila.
Cuál es la mega sorpresa que prepara Mauro Icardi para que la China Suárez lo perdone
En los últimos días, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena por unas imágenes que circularon desde Estambul y por los mensajes que, según Wanda Nara, él le habría enviado de madrugada. Mientras tanto, la China Suárez permanecía en Buenos Aires celebrando el cumpleaños de Magnolia y el estreno de la segunda temporada de En el barro en Netflix.
Con la llegada de San Valentín, trascendió que el delantero del Galatasaray ideó un plan especial para sorprender a su pareja y dejar atrás el reciente escándalo. “Mañana es el día de los enamorados y Mauro es un romántico”, adelantó Facundo Ventura en La mañana con Moria (El Trece). Y agregó: “Me cuentan que Mauro Icardi planea un festejo al estilo Hollywood para celebrar en Turquía el día de los enamorados junto a la China Suárez”.
La actriz ya se encuentra en viaje hacia Estambul para reencontrarse con el futbolista. “La China está viajando y va a llegar a Turquía alrededor de las cinco de la tarde, pero van a tener que esperar para ponerse al día porque Mauro tiene que descansar las piernas ya que tiene partido y jugaría de titular”, detalló Ventura.
En cuanto a los planes de casamiento, el periodista explicó que Icardi espera la resolución definitiva de su divorcio con Wanda Nara, previsto para después de marzo. “El lugar no me dijeron pero después del divorcio Mauro Icardi le va a proponer casamiento a la China Suárez”, aseguró.
Moria Casán, por su parte, destacó la habilidad del jugador para manejar la exposición mediática: “El chico se convirtió en hábil declarante porque ha vivido con Wanda Nara y se acostumbró a la manipulación del periodismo y llevar todo a su terreno”.