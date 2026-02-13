La millonaria indemnización que deberá pagar un femicida que descuartizó a su víctima y la quemó en la parrilla

En cambio, la demanda fue rechazada en su totalidad respecto de Jorge Cuchán y Carmen Schulz —padres del condenado— y de Rosa Julia Oses, ya que no se acreditó una conducta antijurídica que permita atribuirles responsabilidad civil por encubrimiento u otra forma de participación. En este tramo del proceso, las costas fueron impuestas a los demandantes.

La sentencia establece que Pablo Víctor Cuchán —quien actualmente se encuentra detenido por una causa de violencia de género contra su expareja— deberá abonar la suma fijada dentro de los diez días posteriores a que el fallo quede firme.

Uno de los crímenes más conmocionantes de Bahía Blanca

El asesinato sacudió a la ciudad de Bahía Blanca en octubre de 2004. Luciana Jimena Moretti, de 15 años, había acordado encontrarse en la casa de Cuchán durante la madrugada del 16 de octubre. Durante una semana, su imagen se multiplicó en afiches y en el diario local, mientras familiares y amigos la buscaban intensamente en una época previa a la masificación de las redes sociales.

El 24 de octubre, un vecino encontró restos humanos calcinados en un terraplén del barrio Spurr. Las pericias confirmaron luego que pertenecían a la adolescente. La investigación avanzó sobre una vivienda ubicada en la calle Juan José Valle al 3000, en Ingeniero White, después de que los registros telefónicos vincularan las últimas llamadas de la joven con un celular registrado a nombre de Cuchán.

El allanamiento reveló una escena que impactó profundamente a la comunidad: en el patio y el quincho de la casa se hallaron huesos carbonizados, cabellos quemados y manchas de sangre. Ese mismo día, Cuchán fue detenido. El 7 de julio de 2007, durante el juicio, sostuvo que la joven había fallecido por una sobredosis, aunque relató cómo quemó el cuerpo en el fogón del quincho. Finalmente, el 16 de julio de 2007 fue condenado a 18 años de prisión.