Cañoncitos de dulce de leche caseros: receta fácil con masa de hojaldre en menos de una hora

Enrollar cada tira en tubitos metálicos (o conos hechos con papel aluminio). Comenzar por la punta más angosta y superponer ligeramente para formar una espiral perfecta. No rellenar todavía.

Pincelar con huevo batido (puede usarse solo la yema con un chorrito de leche para un dorado más intenso). Colocar en una placa con papel manteca y hornear a 190–200 °C (precalentado) durante 15–20 minutos, hasta que estén bien dorados y crujientes.

Dejar enfriar 5 minutos y desmoldar girando con cuidado (si se pegan un poco, ayudar con un palillo). Dejar enfriar completamente antes de rellenar.

Rellenar con manga pastelera o bolsa ziploc con la punta cortada: introducir el dulce de leche hasta que desborde ligeramente (para que se vea generoso). Si se desea, bañar una punta en chocolate fundido y dejar endurecer.

Terminar espolvoreando azúcar impalpable por encima. Para un brillo similar al de panadería, pincelar con almíbar calentito justo al salir del horno.

Consejos para un resultado óptimo