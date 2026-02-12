Un funcionario desató la peor de las tragedias para vengarse de la infidelidad de su esposa

thales

Horas antes del hecho, Thales había publicado en redes sociales un video junto a los niños expresando su cariño: “Que Deus abençoe sempre meus filhos… Papai ama muito” (“Que Dios bendiga siempre a mis hijos… Papá los ama mucho”).

Poco después subió una extensa carta, que luego fue eliminada, en la que justificaba sus acciones por una profunda crisis conyugal. Acusaba explícitamente a su esposa de infidelidad: mencionaba que ella había viajado a São Paulo para encontrarse con otra persona, que estaba “diferente” y que la desconfianza lo había llevado al límite.

En el texto perturbador pedía perdón a familiares y amigos, expresaba que “todo tiene un fin” y se despedía de forma dramática. Vecinos que vieron la publicación corrieron al departamento para intervenir, pero llegaron tarde.

La Policía Militar aisló la escena y la Policía Civil, a través del Grupo de Investigación de Homicidios, investiga el caso como doble homicidio seguido de suicidio.

En el lugar se encontró una pistola Glock calibre .380 sobre el pecho del agresor, junto con olor a gasolina y sin indicios de intervención de terceros.

Ante la conmoción de lo que ocurrió, el gobierno de Itumbiara decretó tres días de luto oficial, con suspensión de servicios administrativos y actividades públicas. El gobernador Ronaldo Caiado expresó su profundo pesar, canceló compromisos y enmarcó el episodio como un posible caso de violencia vicaria, un tipo de violencia de género extrema que busca infligir daño permanente a la mujer a través de sus hijos.