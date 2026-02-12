En vivo Radio La Red
Qué ver en Netflix: la serie que acaba de estrenarse y ya está entre las más vistas del año

Una serie volvió a escena y ya está entre lo más visto de Netflix. Este drama criminal ahora sorprende a una nueva audiencia.

Qué ver en Netflix: la serie que acaba de estrenarse y ya está entre las más vistas. (Foto: Gentileza Deadline)

Animal Kingdom aterrizó en Netflix y se metió en el Top 10 sin hacer ruido previo. La serie, que se estrenó en 2016 y se extendió hasta 2022, encontró una segunda vida en la plataforma. Lo que fue un éxito en su momento ahora vuelve a captar la atención de miles de usuarios que buscan historias intensas, familiares y cargadas de tensión.

El catálogo de la gran N roja no dejó de crecer en los últimos años. A finales de 2025 y comienzos de 2026, la plataforma sumó nuevos títulos y también recuperó producciones que habían marcado una época. En ese contexto, esta ficción estadounidense reapareció con fuerza.

La serie combinó drama, crimen y conflictos familiares. Su llegada al streaming hizo que una nueva generación la descubra. Y que quienes ya la habían visto quieran volver a sumergirse en su universo.

Instinto animal 1

De qué trata Animal Kingdom en Netflix

La historia comenzó con un golpe emocional. Un joven de 17 años, Joshua "J" Cody, quedó solo tras la muerte de su madre. Sin alternativas, se mudó a la casa de su abuela en una ciudad costera del sur de California. Allí descubrió que su familia no era convencional.

La abuela, Janine Cody lideró un clan que vivió al margen de la ley. Sus hijos organizaron robos y operaciones delictivas con precisión quirúrgica. La casa familiar funcionó como centro de operaciones. Y J, recién llegado, se vio arrastrado a ese mundo sin pedirlo.

La serie mostró cómo cada integrante del clan cargó con urgencias distintas. Todos necesitaron dinero, buscaron poder e intentaron protegerse entre sí, aunque eso implicara traicionarse. La tensión fue constante.

Durante seis temporadas y 75 episodios, la ficción exploró las dinámicas internas del grupo. El conflicto no solo estuvo en los atracos. También se desarrolló puertas adentro. Las disputas por liderazgo, los celos y las heridas del pasado marcaron el pulso narrativo.

Instinto animal 2

El éxito original se apoyó en ese equilibrio entre acción y drama íntimo. Ahora, en Netflix, ese mismo cóctel volvió a funcionar.

Un éxito de 2016 que encontró su nueva vida en Netflix

Cuando se estrenó en 2016, la serie llamó la atención por su tono crudo y su ambientación costera. No fue una ficción convencional sobre crimen. Se centró en la familia como núcleo de poder. Y mostró cómo el delito puede naturalizarse cuando se convierte en herencia.

La producción mantuvo su emisión hasta 2022. En ese recorrido, consolidó una base de seguidores fieles. Pero su salto a Netflix amplificó ese alcance. En pocos días, el título apareció entre las recomendaciones principales.

El fenómeno no fue aislado. La plataforma experimentó un aumento de usuarios hacia finales de 2025 y comienzos de 2026. Muchos buscaron contenido intenso para maratonear. Y esta serie ofreció exactamente eso: capítulos cargados de tensión y giros inesperados.

Instinto animal 3

Por qué se convirtió en una de las series más vistas

La explicación de su nuevo auge es clara. La historia ofreció un cóctel efectivo: crimen organizado, vínculos familiares complejos y personajes ambiguos. No hubo héroes clásicos. Tampoco villanos planos.

Además, el formato de seis temporadas permitió que el público se sumerja en profundidad. No fue una serie breve. Fue un universo narrativo amplio, ideal para quienes buscan maratones intensas.

Un entretenimiento garantizado para el fin de semana largo

Para quienes aún no la vieron, la propuesta es clara. Se trata de una producción de drama y crimen con seis temporadas completas disponibles. La historia comenzó con una tragedia familiar. Y evolucionó hacia un entramado de poder y supervivencia.

Instinto animal 4

Netflix apostó por sumarla a su catálogo en un momento estratégico. Y la respuesta del público fue inmediata. Animal Kingdom no necesitó estreno mundial ni campaña masiva. Bastó con estar disponible. El resto lo hizo la historia.

El elenco principal de Animal Kingdom

  • Ellen Barkin
  • Scott Speedman
  • Shawn Hatosy
  • Ben Robson
  • Jake Weary
  • Finn Cole
  • Daniella Alonso
  • Molly Gordon
  • Carolina Guerra
  • Leila George

Mirá el tráiler de la serie Animal Kingdom

Embed

