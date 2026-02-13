Un nene caminó kilómetros en la oscuridad para pedir ayuda tras un misterioso crimen

La escena dejó a todos paralizados. Nadie podía comprender cómo un niño de tan corta edad había logrado atravesar la oscuridad de la madrugada en una zona rural, sin iluminación ni tránsito frecuente.

Algunos vecinos aseguraron que el menor habría caminado casi cinco kilómetros, aunque otros no descartan que la distancia haya sido incluso mayor. En cualquier caso, la travesía del niño se convirtió en un elemento central del caso.

El hallazgo del cuerpo

Tras recibir la alerta, efectivos policiales se dirigieron a la zona indicada por el menor. El lugar estaba ubicado sobre la banquina izquierda de la Ruta Provincial 13, en el tramo que une las localidades de Tomás Young y Bandera.

Allí encontraron el cuerpo sin vida de Exequiel Fernández, de 34 años, domiciliado en la zona. El hombre yacía sobre una mancha de sangre y presentaba heridas visibles en la boca, la nariz y uno de los ojos.

Los primeros indicios señalaron que las lesiones eran compatibles con un disparo de escopeta en el rostro. A pocos metros del cuerpo, los agentes hallaron una motocicleta Corven 150 cc azul sin patente, una mochila y un arma larga, elementos que ahora forman parte de la investigación.

La escena fue preservada de inmediato. Peritos y personal policial trabajaron durante varias horas en el lugar, recolectando pruebas que permitan reconstruir lo sucedido.

La investigación y las hipótesis

La causa quedó en manos de la fiscal Alejandra Sobrero, quien ordenó las primeras medidas para determinar en qué circunstancias murió Fernández.

Hasta el momento, la Justicia no descarta ninguna hipótesis. Entre las líneas de investigación figuran un posible homicidio; un accidente con el arma; un hecho vinculado a conflictos personales; o un episodio ocurrido durante un traslado.

El análisis del arma encontrada, la trayectoria del disparo y las pericias balísticas serán clave para avanzar. Además, los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la víctima, determinar con quién estuvo y establecer si hubo testigos.

El rol clave del menor

Uno de los aspectos más impactantes del caso es la participación involuntaria del niño, que se transformó en el principal testigo de la escena.

El menor habría estado junto a su tío cuando ocurrió el hecho. Sin embargo, por su edad, su declaración será tomada bajo protocolos especiales y con asistencia psicológica.

Fuentes del caso señalaron que el niño no presentaba lesiones visibles, aunque estaba profundamente conmocionado.

El relato del menor podría resultar determinante para esclarecer lo ocurrido, pero su estado emocional y su edad obligan a un abordaje cuidadoso.

Quién era Exequiel Fernández

Exequiel, conocido como “Dera”, era muy reconocido en el ámbito del fútbol amateur. Integraba el club Veteranos Unidos de Los Juríes, que expresó su dolor en redes sociales.

“Con profundo dolor despedimos a Exequiel Fernández, un apasionado del fútbol cuya alegría y compañerismo dejaron huella”, señalaron en un comunicado.

El texto destacó su carácter: “Tu sonrisa en la cancha, tu valentía y tu amistad sincera permanecerán en la memoria de todos”. El mensaje finalizó con palabras de despedida para su familia y la comunidad.