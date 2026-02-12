Buscá los billetes de 5 pesos en tu casa porque tenés un tesoro que vale mucho más

La lógica es simple. Cuanto más escaso sea el error y mejor conservado esté el billete, mayor será el interés. Los coleccionistas buscan piezas que se diferencien del resto. Y un fallo en la impresión oficial es uno de los factores más valorados.

Otros billetes también se vendieron por grandes cifras

Aunque el ejemplar con la leyenda incorrecta fue el más llamativo, no fue el único que alcanzó cifras elevadas. Otros billetes de 5 pesos, con errores menores o pertenecientes a determinadas series, se ofrecieron entre $8.000 y $14.000 en subastas y publicaciones especializadas.

Incluso el ejemplar más accesible, correspondiente al segundo diseño de la serie de impresión 2012, apareció publicado por $2.600. Ese monto superó ampliamente su valor nominal, lo que confirmó que el interés por estas piezas sigue vigente.

Los valores variaron según el estado de conservación, la serie y la presencia de fallas visibles. En todos los casos, el denominador común fue el mismo: la escasez.

Billetes de 5 pesos 3

Qué mirar si tenés un billete guardado en casa

Si en algún cajón quedó olvidado un billete de 5 pesos, conviene revisarlo con atención. Los expertos recomiendan observar varios aspectos antes de descartar que pueda tener valor.

Estos son los puntos clave:

Errores de impresión: letras cambiadas, palabras mal escritas, manchas inusuales o colores corridos.

letras cambiadas, palabras mal escritas, manchas inusuales o colores corridos. Fallas en el grabado: líneas desalineadas o detalles incompletos en la imagen.

líneas desalineadas o detalles incompletos en la imagen. Año de emisión: las primeras series o tiradas limitadas suelen ser más buscadas.

las primeras series o tiradas limitadas suelen ser más buscadas. Estado de conservación: si el billete está como nuevo, sin dobleces ni roturas, su precio puede multiplicarse.

El estado es determinante. Un ejemplar con error pero deteriorado perderá atractivo. En cambio, uno bien conservado despertará mayor interés.

Por qué los errores valen tanto en numismática

La numismática se basó históricamente en la rareza. Un error oficial no suele repetirse en grandes cantidades. Cuando ocurrió, fue detectado y corregido en las siguientes tandas de impresión. Eso redujo la cantidad de piezas defectuosas en circulación.

Para el coleccionista, ese detalle contó una historia. Representó un momento puntual en la producción del billete. Y esa historia tuvo valor.

Además, la discontinuidad del billete de 5 pesos reforzó su atractivo. Al salir de circulación, se volvió más difícil de conseguir en buen estado. Muchos fueron deteriorados o descartados. Los que sobrevivieron intactos se transformaron en candidatos ideales para integrar colecciones privadas.

Billetes de 5 pesos 4

Cómo saber si tu billete realmente puede valer una fortuna

No todos los billetes de 5 pesos alcanzaron cifras extraordinarias. La mayoría conservó un valor simbólico o moderado. Por eso, antes de entusiasmarse, conviene verificar ciertos detalles.

Primero, confirmar si el error es auténtico y no producto de un daño posterior. Segundo, comparar con publicaciones similares y observar si hubo ventas concretadas. Tercero, evaluar el estado general del ejemplar.

En algunos casos, consultar a un especialista en numismática puede ser la mejor opción. Un experto podrá determinar si la pieza posee características que la diferencien del resto.