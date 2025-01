La nueva miniserie de Netflix que llegó al Top 10 en Argentina con apenas 6 episodios.

La serie, dirigida por Peter Berg (Friday Night Lights, The Leftovers), y escrita por Mark L. Smith (The Revenant, The Midnight Sky), combina una narrativa ficticia con acontecimientos históricos reales, ofreciendo una experiencia intensa que ha capturado la atención de millones de espectadores en Netflix.

American Primeval 1.jpg

De qué trata la serie "American Primeval"

En el centro de American Primeval se encuentra Sara Rowell (interpretada por Betty Gilpin), una mujer que huye de un pasado oscuro junto a su hijo Devin (Preston Mota) en busca de un nuevo comienzo. Ambos enfrentan un recorrido plagado de peligros, desde el hostil paisaje del Oeste hasta las amenazas humanas que se cruzan en su camino. La serie muestra el desarrollo de su relación mientras intentan construir una vida diferente, marcada por la pérdida, el miedo y la esperanza.

Por su parte, Taylor Kitsch, conocido por su papel en Friday Night Lights, interpreta a Isaac, un hombre atormentado por sus propios demonios internos, cuya historia se entrelaza con la de Sara y Devin.

El elenco estelar también incluye a Dane DeHaan como Jacob Pratt, un líder mormón con dilemas morales; Shea Whigham, quien interpreta a Jim Bridger, un experimentado explorador que dirige un fuerte clave para los colonos; Jai Courtney como Virgil Cutter, un cazarrecompensas despiadado; y Kim Coates en el papel de Brigham Young, el influyente líder de la Iglesia Mormona dispuesto a todo para proteger a su comunidad, incluso recurrir a la fuerza militar.

American Primeval 2.jpg

El contexto histórico detrás de la serie en Netflix

La serie se sitúa durante la llamada Guerra de Utah, un conflicto real entre las tropas del gobierno de los Estados Unidos y la milicia mormona liderada por Brigham Young. Este enfrentamiento marcó un periodo de tensión política y religiosa en la región.

Uno de los momentos históricos que destaca en la trama es la Masacre de Mountain Meadows, donde aproximadamente 120 colonos fueron asesinados por milicias mormonas con la ayuda de guerreros paiute. Aunque la serie se toma ciertas libertades creativas, logra capturar la brutalidad de esta época y las complejas relaciones entre los diferentes grupos que competían por el control del territorio.

American Primeval 3.jpg

Aunque muchos de los personajes son ficticios, American Primeval no deja de lado la representación de figuras históricas como Brigham Young. La serie explora las tensiones culturales y religiosas que se vivían en el Oeste, mostrando cómo estas diferencias alimentaban los conflictos.

El personaje de Abish Pratt, interpretado por Saura Lightfoot-Leon, es un ejemplo de las luchas personales dentro de un sistema patriarcal. Abish es una mujer mormona que desafía las normas establecidas y busca su propio camino, en contraste con el rígido entorno en el que vive. La historia también destaca figuras pacifistas como Winter Bird (Irene Bedard), quien intenta mediar entre las diferentes facciones en un mundo dominado por la violencia.

Por qué ver "American Primeval" en Netflix

Con una mezcla de acción, drama y reflexión, American Primeval ha logrado posicionarse como una de las producciones más relevantes de Netflix. La serie no solo ofrece entretenimiento, sino también un análisis profundo sobre la condición humana en circunstancias extremas.

La fuerza de la narrativa, el talento del elenco y la representación visual del Oeste han consolidado a American Primeval como una obra imperdible para los amantes de las historias épicas y realistas.