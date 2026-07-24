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Disney+ estrenó "Soy Luna: volver a rodar", la nueva temporada de la exitosa serie

En el día del estreno de la nueva temporada de "Soy Luna" en Disney+, un repaso por la historia que trajo a los protagonistas hasta acá.

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Disney+ estrenó Soy Luna: volver a rodar

Disney+ estrenó "Soy Luna: volver a rodar", la nueva temporada de la exitosa serie. (Foto: Gentileza Prensa)

Desde hoy se puede ver exclusivamente en Disney+ Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la exitosa serie que cautivó a audiencias de Latinoamérica y Europa. Con el regreso de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto liderando el elenco protagónico y la participación especial de Agustín Bernasconi, la nueva entrega cuenta 12 episodios y se suma a las tres ya disponibles en Disney+.

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Da continuidad a la historia de Luna, y promete volver a emocionar a los fans y conquistar a nuevas generaciones con reversiones de las canciones que el público ya ama, temas inéditos, la incorporación de nuevos personajes y aventuras.

Para refrescar la memoria antes de volver a la pista, Disney+ presenta a continuación una retrospectiva especial con todo lo que hay que recordar sobre la serie.

Así comienza la historia de Soy Luna en Disney+

Estrenada en 2016, Soy Luna sigue la historia de Luna Valente (Karol Sevilla), una joven mexicana apasionada por el patinaje que vive en Cancún y trabaja haciendo entregas junto a Simón (Michael Ronda), su mejor amigo. Su vida cambia por completo cuando Sharon Benson (Lucila Gandolfo), una adinerada empresaria argentina, compra la mansión donde trabajan sus padres adoptivos y llega de vacaciones acompañada de su ahijada, Ámbar (Valentina Zenere), y el novio de esta, Matteo (Ruggero Pasquarelli).

El destino de Luna cambia cuando, durante una entrega en la mansión de los Benson, tiene un accidente con Ámbar, dando inicio a una rivalidad que marcará su historia. Poco después, sus padres adoptivos aceptan una oferta de trabajo de Sharon Benson y la familia se muda a Buenos Aires, donde Luna comienza una nueva vida.

En Argentina, ingresa al Blake South College y descubre el Jam & Roller, una pista de patinaje que se convierte en su segundo hogar. Allí hace nuevos amigos, participa en competencias y encuentra un espacio para desarrollar también su pasión por la música.

Al mismo tiempo, Luna se ve envuelta en un triángulo amoroso entre Simón, su mejor amigo de la infancia, y Matteo, el novio de Ámbar. Los celos de esta última la llevan a sabotear constantemente a Luna, intensificando el conflicto entre ambas.

El pasado de Luna sale a la luz

Uno de los mayores giros de Soy Luna llega en la segunda temporada, cuando se revela que Luna es en realidad Sol Benson, la sobrina de Sharon Benson y la verdadera heredera de la fortuna familiar. Tras quedar huérfana durante un incendio en su infancia, fue rescatada y llevada a México, donde Miguel y Mónica la adoptaron y la criaron como Luna.

Mientras la protagonista comienza a reconstruir su pasado a través de recuerdos fragmentados, Sharon intenta ocultar la verdad para quedarse con la herencia, llegando incluso a hacer pasar a Ámbar por Sol. Sin embargo, Alfredo Benson (Roberto Carnaghi), el patriarca de la familia, consigue desenmascararla y revelar la verdadera identidad de Luna, marcando uno de los momentos más importantes de la serie.

Luna descubre su verdadero destino

En la tercera temporada, Luna asume su verdadera identidad como Sol Benson y regresa a la mansión junto a su familia. También logra reconciliarse con Ámbar, quien se redime tras años de enfrentamientos. Sin embargo, Sharon reaparece y, en un ataque de ira, incendia la mansión, aunque antes de desaparecer pide perdón por el daño que causó.

En el desenlace de la tercera temporada, Luna hereda la fortuna de los Benson y decide compartirla con Ámbar. Mientras esta última inicia una relación con Simón, Luna finalmente comienza un romance con Matteo y aunque todavía no tiene claro cómo será su futuro, descubre que el patinaje es su verdadera pasión y el camino que quiere seguir.

El regreso al Jam & Roller

Diez años después del estreno de la primera temporada, Soy Luna regresa con Soy Luna: Volver a Rodar. La nueva temporada muestra a Luna de vuelta en el Jam & Roller tras un accidente que la alejó de las pistas. Allí se reencontrará con viejos amigos, revivirá momentos del pasado y deberá enfrentar nuevas heridas y desafíos mientras un villano oculto intenta complicar su camino. Entre nuevas canciones, clásicos inolvidables, aventuras y conflictos inesperados, Luna buscará recuperar la confianza en sí misma y reencontrarse con la pasión por el patinaje que siempre la hizo sentir “alas en los pies”.

En pocas palabras

  • Estreno en Disney+: Ya está disponible "Soy Luna: Volver a Rodar", la nueva temporada de la serie protagonizada por Karol Sevilla y Michael Ronda, con 12 episodios.
  • Resumen de la trama: La serie original narra la historia de Luna Valente, una joven apasionada por el patinaje, y sus conflictos personales y rivalidades, incluyendo el descubrimiento de su verdadera identidad como Sol Benson.
  • Novedades en la temporada: La nueva entrega promete reversiones de canciones, temas inéditos, nuevos personajes y aventuras, con Luna buscando recuperar su confianza tras un accidente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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