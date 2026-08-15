Star Wars: The Mandalorian and Grogu llega a Disney+ y es la película más esperada

El 2 de septiembre, los fans podrán unirse a Din Djarin y a su joven aprendiz, Grogu, en su misión más emocionante hasta ahora, cuando Star Wars: The Mandalorian and Grogu de Lucasfilm estrene exclusivamente en Disney+. Su primera película, una aventura que cautivará a nuevas audiencias y recompensará a los fans de siempre, es la experiencia definitiva para disfrutar en casa. Se trata de una aventura llena de acción, emoción, diversión y ternura, con efectos visuales espectaculares, un sinfín de nuevas criaturas, emocionantes combates aéreos, batallas contra cazas TIE y muchas sorpresas. Tras varias temporadas ganadoras del Emmy® en Disney+, la película muestra al mandaloriano y a Grogu enfrentando nuevos desafíos y explorando rincones inéditos de la Galaxia, al mismo tiempo que introduce nuevos personajes interpretados por Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.