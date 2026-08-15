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Star Wars: The Mandalorian and Grogu llega a Disney+ y es la película más esperada

La nueva aventura tendrá su estreno exclusivo en Disney+. Cuándo llegará Star Wars: The Mandalorian and Grogu a la plataforma.

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Star Wars: The Mandalorian and Grogu llega a Disney+ y es la película más esperada. (Foto: Gentileza Prensa)

Star Wars: The Mandalorian and Grogu llega a Disney+ y es la película más esperada. (Foto: Gentileza Prensa)

El 2 de septiembre, los fans podrán unirse a Din Djarin y a su joven aprendiz, Grogu, en su misión más emocionante hasta ahora, cuando Star Wars: The Mandalorian and Grogu de Lucasfilm estrene exclusivamente en Disney+. Su primera película, una aventura que cautivará a nuevas audiencias y recompensará a los fans de siempre, es la experiencia definitiva para disfrutar en casa. Se trata de una aventura llena de acción, emoción, diversión y ternura, con efectos visuales espectaculares, un sinfín de nuevas criaturas, emocionantes combates aéreos, batallas contra cazas TIE y muchas sorpresas. Tras varias temporadas ganadoras del Emmy® en Disney+, la película muestra al mandaloriano y a Grogu enfrentando nuevos desafíos y explorando rincones inéditos de la Galaxia, al mismo tiempo que introduce nuevos personajes interpretados por Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.

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Lucasfilm también anunció el podcast oficial Star Wars: The Mandalorian and Grogu, que nos llevará al detrás de cámaras de la realización del estreno cinematográfico, Star Wars: The Mandalorian and Grogu y que estrena en Disney+ el 2 de septiembre con dos episodios (Episodio 1: “Growing Up,” y Episodio 2: “Bigger & Different”) en el marco del estreno de la película en Disney+.Grabado en el set del bar de la Base Adelphi de la película, cuenta con invitados como el director/coguionista/productor Jon Favreau; el presidente y CCO de Lucasfilm, Dave Filoni, quien también coescribió y produjo la película; el compositor ganador del Óscar® Ludwig Göransson; y los protagonistas de la película, Pedro Pascal y Sigourney Weaver. Incluso el propio Grogu aparece para aportar una gran dosis de ternura mientras el equipo creativo conversa sobre los ingredientes que hicieron tan especial a esta película, tanto como un nuevo capítulo en la extraordinaria historia de Star Wars, como una emocionante página nueva en las propias historias del mandaloriano y Grogu.

(Foto: Gentileza Prensa)

(Foto: Gentileza Prensa)

LEGO® Star Wars: The Mandalorian, un especial animado totalmente nuevo de Lucasfilm, estrena en Disney+ el 2 de septiembre. Con una recreación cómica de las tres temporadas de la histórica serie de acción real, el especial revisita sus historias de maneras nuevas e inesperadas, atrayendo tanto a familias como a audiencias jóvenes. La galardonada primera temporada de Star Wars: The Mandalorian se estrenó en 2019 en Disney+, marcando el lanzamiento de la plataforma y presentando a las audiencias una forma completamente nueva de experimentar el universo de Star Wars. La temporada 2 se estrenó en 2020, seguida de la temporada 3 en 2023, y la película, Star Wars: The Mandalorian and Grogu se estrenó en cines de todo el mundo el pasado mes de mayo.

Shelby Young, quien ha dado voz en inglés a numerosos personajes en títulos animados de Star Wars a lo largo de los años, presentó el tráiler oficial desde el escenario de Star Wars en el Centro de Convenciones de Anaheim. Basado en Star Wars, creado por George Lucas, e inspirado en las series de Disney+ Star Wars: The Mandalorian y El libro de Boba Fett, el especial está dirigido por Chris Buckley y escrito por Michael Price. Los productores ejecutivos son Michael Price, James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Jason Cosler y Keith Malone, y los productores son Daniel Cavey y Dan Langlois.

El elenco de voces en inglés del especial incluye a Gavin Hammon como el mandaloriano; David Acord como Grogu y MA-13; Amy Sedaris como Peli Motto; Bill Burr como Migs Mayfield; David Pasquesi como Majordomo; Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze; Emily Swallow como la Armera; Giancarlo Esposito como Moff Gideon; Matthew Wood como Bib Fortuna/Jawas/Lagarto Mono Kowakiano; Ming-Na Wen como Fennec Shand; Nick Nolte como Kuiil; Rosario Dawson como Ahsoka Tano; Taika Waititi como IG-11/IG-12; Temeura Morrison como Boba Fett; Timothy Olyphant como Cobb Vanth; Andre Sogliuzzo como Mythrol/Stormtroopers; Carl Lumbly como Greef Karga; Eric Bauza como Luke Skywalker/EV-9D9; Flula Borg como El Cliente; Marti Matulis como Vane; Paul Sun-Hyung Lee como Carson Teva; Shelby Young como Anzellanos/Jawas; Steve Blum como Stormtroopers/Zeb Orrelios; y Trevor Devall como Dark Trooper/Dorian Shard/Pit Droid.

Tráiler oficial subtitulado de The Mandalorian and Grogu

En pocas palabras

  • Estreno en Disney+: La película Star Wars: The Mandalorian and Grogu llegará a la plataforma el 2 de septiembre.
  • Contenido adicional: Se lanzará un podcast oficial y un especial animado de LEGO® Star Wars.
  • Elenco y directores: Participan Jon Favreau, Dave Filoni, Pedro Pascal, Sigourney Weaver y se detallan voces en inglés.
Resumen generado por Thinkindot AI
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