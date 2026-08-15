Star Wars: The Mandalorian and Grogu llega a Disney+ y es la película más esperada

Lucasfilm también anunció el podcast oficial Star Wars: The Mandalorian and Grogu, que nos llevará al detrás de cámaras de la realización del estreno cinematográfico, Star Wars: The Mandalorian and Grogu y que estrena en Disney+ el 2 de septiembre con dos episodios (Episodio 1: “Growing Up,” y Episodio 2: “Bigger & Different”) en el marco del estreno de la película en Disney+.Grabado en el set del bar de la Base Adelphi de la película, cuenta con invitados como el director/coguionista/productor Jon Favreau; el presidente y CCO de Lucasfilm, Dave Filoni, quien también coescribió y produjo la película; el compositor ganador del Óscar® Ludwig Göransson; y los protagonistas de la película, Pedro Pascal y Sigourney Weaver. Incluso el propio Grogu aparece para aportar una gran dosis de ternura mientras el equipo creativo conversa sobre los ingredientes que hicieron tan especial a esta película, tanto como un nuevo capítulo en la extraordinaria historia de Star Wars, como una emocionante página nueva en las propias historias del mandaloriano y Grogu.