Samuel L. Jackson compartió un polémico mensaje contra Argentina durante la final y estallaron las redes

La publicación volvió a poner en circulación una acusación que suele reaparecer en redes sociales durante eventos deportivos internacionales y que ha sido objeto de debates y controversias en distintas oportunidades.

La reacción de los argentinos

Como el contenido fue compartido en una historia de Instagram, los usuarios no pudieron responder directamente a la publicación. Sin embargo, miles de argentinos se trasladaron a las publicaciones más recientes del actor para expresar su descontento.

Los últimos posteos de Jackson, que habitualmente reciben menos de mil comentarios, superaron ampliamente esa cifra tras la polémica. Entre los mensajes más destacados aparecieron críticas por difundir información considerada falsa y pedidos para que el actor se informara mejor sobre la realidad argentina.

"No puedo creer que alguien tan inteligente y talentoso haya compartido desinformación", escribió un usuario. Otros lamentaron la publicación y manifestaron su decepción por la postura del actor.

Los próximos proyectos de Samuel L. Jackson

A sus 77 años, Samuel L. Jackson continúa plenamente activo en la industria cinematográfica y ya tiene varios proyectos en etapa de postproducción.

Entre ellos se encuentra The Beast, donde interpretará al presidente de Estados Unidos; The Great Beyond, una película de ciencia ficción dirigida por J. J. Abrams y protagonizada junto a Glen Powell, Jenna Ortega y Emma Mackey; y Just Play Dead, un thriller previsto para estrenarse entre 2026 y 2027.