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Samuel L. Jackson compartió un polémico mensaje contra Argentina durante la final y estallaron las redes

El actor estadounidense republicó una publicación que calificaba a la Argentina como "uno de los países más racistas del mundo". La historia se viralizó y generó una ola de respuestas de usuarios argentinos.

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Samuel L. Jackson compartió un polémico mensaje contra Argentina durante la final del Mundial y estallaron las redes

Samuel L. Jackson compartió un polémico mensaje contra Argentina durante la final del Mundial y estallaron las redes

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España también tuvo repercusiones fuera de la cancha. En medio de la definición disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el reconocido actor estadounidense Samuel L. Jackson compartió en sus redes sociales una publicación con un fuerte mensaje contra la Argentina, lo que provocó una inmediata reacción de miles de usuarios.

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Foto: Reuters 

El protagonista de películas como Pulp Fiction, Django Unchained y el universo cinematográfico de Marvel utilizó sus historias de Instagram para republicar un posteo de SEC Black Alumni Network, una organización integrada por graduados afroamericanos de universidades estadounidenses.

La publicación incluía un montaje del personaje Stephen, interpretado por el propio Jackson en Django Unchained, vestido con la camiseta de la Selección argentina. La imagen estaba acompañada por un texto que afirmaba: "Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista".

El mensaje también invitaba a la comunidad afroamericana a no apoyar a la Selección argentina durante la Copa del Mundo y concluía con la frase: "Si sos una persona negra e hinchás por Argentina, así es como te veo", en referencia al personaje que interpreta Jackson en la película de Quentin Tarantino.

La publicación volvió a poner en circulación una acusación que suele reaparecer en redes sociales durante eventos deportivos internacionales y que ha sido objeto de debates y controversias en distintas oportunidades.

La reacción de los argentinos

Como el contenido fue compartido en una historia de Instagram, los usuarios no pudieron responder directamente a la publicación. Sin embargo, miles de argentinos se trasladaron a las publicaciones más recientes del actor para expresar su descontento.

Los últimos posteos de Jackson, que habitualmente reciben menos de mil comentarios, superaron ampliamente esa cifra tras la polémica. Entre los mensajes más destacados aparecieron críticas por difundir información considerada falsa y pedidos para que el actor se informara mejor sobre la realidad argentina.

"No puedo creer que alguien tan inteligente y talentoso haya compartido desinformación", escribió un usuario. Otros lamentaron la publicación y manifestaron su decepción por la postura del actor.

Los próximos proyectos de Samuel L. Jackson

A sus 77 años, Samuel L. Jackson continúa plenamente activo en la industria cinematográfica y ya tiene varios proyectos en etapa de postproducción.

Entre ellos se encuentra The Beast, donde interpretará al presidente de Estados Unidos; The Great Beyond, una película de ciencia ficción dirigida por J. J. Abrams y protagonizada junto a Glen Powell, Jenna Ortega y Emma Mackey; y Just Play Dead, un thriller previsto para estrenarse entre 2026 y 2027.

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Resumen generado por Thinkindot AI
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