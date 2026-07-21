AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: cuánto cobra cada familia en agosto de 2026

Por lo tanto, los valores de agosto serán:

AUH por hijo menor de 18 años: $150.861,90.

$150.861,90. Pago mensual del 80%: $120.689,52.

$120.689,52. 20% retenido: $30.172,38.

En el caso de los hijos con discapacidad, el monto de la AUH es superior y también se aplica el esquema de pago del 80% mensual y la retención del 20%.

El dinero retenido se acumula y se paga posteriormente cuando la familia acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES.

AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para JULIO 2026

Tarjeta Alimentar: cuánto reciben las familias

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a quienes cumplen con los requisitos y tienen hijos de hasta 17 años inclusive que cobran la AUH. El beneficio se deposita junto con la prestación correspondiente.

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza mediante la fórmula de movilidad de ANSES, por lo que el monto no aumenta automáticamente junto con la asignación.

Para agosto de 2026, los valores vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

El beneficio se otorga de manera automática, por lo que no es necesario realizar un trámite específico para acceder a la prestación cuando se cumplen las condiciones.

Complemento Leche: cuánto se cobra en agosto

Las familias que reciben la AUH y tienen niños de hasta 3 años pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este beneficio también se actualiza con la movilidad y, a partir de agosto de 2026, alcanzará los $56.897 por cada niño que cumpla con los requisitos.

El monto se suma al pago de la AUH y, cuando corresponde, también a la Tarjeta Alimentar.

Cuánto cobra una familia con un hijo en agosto

Una familia con un hijo menor de 18 años que recibe el 80% de la AUH y tiene acceso a la Tarjeta Alimentar cobrará:

AUH (80%): $120.689,52.

$120.689,52. Tarjeta Alimentar: $72.250.

$72.250. Total mensual: $192.939,52.

Si ese hijo tiene hasta 3 años, también se suma el Complemento Leche:

AUH (80%): $120.689,52.

$120.689,52. Tarjeta Alimentar: $72.250.

$72.250. Complemento Leche: $56.897.

$56.897. Total mensual: $249.836,52.

Cuánto cobra una familia con dos hijos en agosto

En el caso de una familia con dos hijos menores de 18 años, el cálculo será:

AUH (80% por dos hijos): $241.379,04.

$241.379,04. Tarjeta Alimentar: $113.299.

$113.299. Total mensual: $354.678,04.

Si uno de los hijos tiene hasta 3 años y corresponde el Complemento Leche, el ingreso será de:

AUH (80% por dos hijos): $241.379,04.

$241.379,04. Tarjeta Alimentar: $113.299.

$113.299. Complemento Leche: $56.897.

$56.897. Total mensual: $411.575,04.

Si ambos hijos cumplen con los requisitos para recibir el Complemento Leche, el monto adicional será de $113.794 y el total llegará a $468.472,04.

Cuánto cobra una familia con tres hijos en agosto

Para una familia con tres hijos menores de 18 años, el cálculo mensual será:

AUH (80% por tres hijos): $362.068,56.

$362.068,56. Tarjeta Alimentar: $149.425.

$149.425. Total mensual: $511.493,56.

Si uno de los hijos tiene hasta 3 años y corresponde el Complemento Leche, el ingreso total será de:

AUH (80% por tres hijos): $362.068,56.

$362.068,56. Tarjeta Alimentar: $149.425.

$149.425. Complemento Leche: $56.897.

$56.897. Total mensual: $568.390,56.

Si dos hijos cumplen con las condiciones para cobrar el Complemento Leche, el total será de $625.287,56. Si los tres hijos tienen hasta 3 años y cumplen con los requisitos, el ingreso alcanzará los $682.184,56.