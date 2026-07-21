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AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: cuánto cobra cada familia en agosto de 2026

ANSES aplicará en agosto un aumento del 1,9% en la AUH, mientras que la Tarjeta Alimentar mantendrá sus valores. Con el Complemento Leche, las familias podrán acceder a un ingreso mensual mayor según la cantidad y edad de sus hijos.

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AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: cuánto cobra cada familia en agosto de 2026

ANSES aplicará en agosto un nuevo aumento en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que la Tarjeta Alimentar mantendrá los valores vigentes. Además, las familias con hijos de hasta 3 años que cumplen con los requisitos continuarán recibiendo el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

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De esta manera, el ingreso total que reciben las familias puede variar según la cantidad de hijos, la edad de los menores y si corresponde el cobro del Complemento Leche. Para agosto de 2026, el monto bruto de la AUH será de $150.861,90 por cada hijo menor de 18 años.

AUH: cuánto se cobra en agosto de 2026

Con la actualización del 1,9% correspondiente a la movilidad de agosto, la AUH alcanzará los $150.861,90 por hijo.

Como ocurre habitualmente, ANSES abona de manera mensual el 80% de la asignación y retiene el 20% restante, que se puede cobrar posteriormente con la presentación de la Libreta AUH y la acreditación de los controles de salud, vacunación y educación.

Por lo tanto, los valores de agosto serán:

  • AUH por hijo menor de 18 años: $150.861,90.
  • Pago mensual del 80%: $120.689,52.
  • 20% retenido: $30.172,38.

En el caso de los hijos con discapacidad, el monto de la AUH es superior y también se aplica el esquema de pago del 80% mensual y la retención del 20%.

El dinero retenido se acumula y se paga posteriormente cuando la familia acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES.

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Tarjeta Alimentar: cuánto reciben las familias

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a quienes cumplen con los requisitos y tienen hijos de hasta 17 años inclusive que cobran la AUH. El beneficio se deposita junto con la prestación correspondiente.

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza mediante la fórmula de movilidad de ANSES, por lo que el monto no aumenta automáticamente junto con la asignación.

Para agosto de 2026, los valores vigentes son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.

El beneficio se otorga de manera automática, por lo que no es necesario realizar un trámite específico para acceder a la prestación cuando se cumplen las condiciones.

Complemento Leche: cuánto se cobra en agosto

Las familias que reciben la AUH y tienen niños de hasta 3 años pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este beneficio también se actualiza con la movilidad y, a partir de agosto de 2026, alcanzará los $56.897 por cada niño que cumpla con los requisitos.

El monto se suma al pago de la AUH y, cuando corresponde, también a la Tarjeta Alimentar.

Cuánto cobra una familia con un hijo en agosto

Una familia con un hijo menor de 18 años que recibe el 80% de la AUH y tiene acceso a la Tarjeta Alimentar cobrará:

  • AUH (80%): $120.689,52.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250.
  • Total mensual: $192.939,52.

Si ese hijo tiene hasta 3 años, también se suma el Complemento Leche:

  • AUH (80%): $120.689,52.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250.
  • Complemento Leche: $56.897.
  • Total mensual: $249.836,52.

Cuánto cobra una familia con dos hijos en agosto

En el caso de una familia con dos hijos menores de 18 años, el cálculo será:

  • AUH (80% por dos hijos): $241.379,04.
  • Tarjeta Alimentar: $113.299.
  • Total mensual: $354.678,04.

Si uno de los hijos tiene hasta 3 años y corresponde el Complemento Leche, el ingreso será de:

  • AUH (80% por dos hijos): $241.379,04.
  • Tarjeta Alimentar: $113.299.
  • Complemento Leche: $56.897.
  • Total mensual: $411.575,04.

Si ambos hijos cumplen con los requisitos para recibir el Complemento Leche, el monto adicional será de $113.794 y el total llegará a $468.472,04.

Cuánto cobra una familia con tres hijos en agosto

Para una familia con tres hijos menores de 18 años, el cálculo mensual será:

  • AUH (80% por tres hijos): $362.068,56.
  • Tarjeta Alimentar: $149.425.
  • Total mensual: $511.493,56.

Si uno de los hijos tiene hasta 3 años y corresponde el Complemento Leche, el ingreso total será de:

  • AUH (80% por tres hijos): $362.068,56.
  • Tarjeta Alimentar: $149.425.
  • Complemento Leche: $56.897.
  • Total mensual: $568.390,56.

Si dos hijos cumplen con las condiciones para cobrar el Complemento Leche, el total será de $625.287,56. Si los tres hijos tienen hasta 3 años y cumplen con los requisitos, el ingreso alcanzará los $682.184,56.

En pocas palabras

  • AUH en agosto: Cobro de $150.861,90 por hijo, con pago mensual del 80% y retención del 20%.
  • Tarjeta Alimentar: Valores de agosto sin cambios: $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos), $149.425 (tres o más).
  • Complemento Leche: $56.897 por niño hasta 3 años, se suma a la AUH y Tarjeta Alimentar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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