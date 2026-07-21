Pan de avena y semillas: la receta fácil para que quede esponjoso, saludable y lleno de sabor

- 800 g de harina de salvado
- 200 g de harina 0000
- 600 ml de agua tibia
- 100 g de avena
- 50 g de levadura fresca
- 50 g de semillas de girasol
- 50 g de semillas de sésamo
- 50 g de semillas de lino
- 50 g de semillas de amapola
- 20 ml de aceite
- 1 cucharada de miel
- Sal, a gusto
Cómo hacer pan de avena y semillas paso a paso
- Disolver la levadura en una parte del agua tibia junto con la miel y dejar reposar unos minutos hasta que se active.
- En un recipiente grande mezclar la harina de salvado, la harina 0000, la sal, la avena y todas las semillas hasta obtener una mezcla uniforme.
- Formar un hueco en el centro y agregar la levadura activada junto con la mitad del agua.
- Comenzar a amasar e incorporar el aceite. Agregar el resto del agua de forma gradual mientras se continúa amasando hasta obtener una masa homogénea, suave y elástica.
- Colocar la masa en moldes previamente aceitados o engrasados con rocío vegetal.
- Cubrir con un repasador limpio y dejar leudar en un lugar cálido hasta que la masa duplique su volumen.
- Cocinar en un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 40 minutos.
- Para comprobar la cocción, introducir un palillo en el centro del pan. Si sale limpio y seco, retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar.
Consejos para que el pan de avena quede perfecto
Para lograr un mejor resultado, conviene utilizar agua tibia, dado que favorece la activación de la levadura. También es recomendable incorporar el agua de manera gradual durante el amasado, ya que las harinas pueden absorber distinta cantidad de líquido según el ambiente.