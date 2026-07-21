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Pan de avena y semillas: la receta fácil para que quede esponjoso, saludable y lleno de sabor

Con harina de salvado, avena y una combinación de semillas, esta receta permite preparar dos panes caseros con una miga tierna y una corteza crocante. El paso a paso completo para hacerlos en casa.

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Pan de avena y semillas: la receta fácil para que quede esponjoso, saludable y lleno de sabor

El pan de avena y semillas es una de las opciones más elegidas por quienes buscan preparar pan casero con ingredientes que aporten más fibra y textura. La combinación de harina de salvado, avena y semillas da como resultado una miga suave, una corteza ligeramente crocante y un sabor intenso, ideal para acompañar desayunos, meriendas o comidas.

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El cocinero Matías Chavero comparte una receta para preparar dos panes de avena y semillas con pocos ingredientes. La elaboración es sencilla, aunque requiere respetar el tiempo de leudado y una cocción de unos 40 minutos.

Ingredientes para hacer pan de avena y semillas

Para preparar dos panes se necesitan:

  • 800 g de harina de salvado
  • 200 g de harina 0000
  • 600 ml de agua tibia
  • 100 g de avena
  • 50 g de levadura fresca
  • 50 g de semillas de girasol
  • 50 g de semillas de sésamo
  • 50 g de semillas de lino
  • 50 g de semillas de amapola
  • 20 ml de aceite
  • 1 cucharada de miel
  • Sal, a gusto

Cómo hacer pan de avena y semillas paso a paso

  • Disolver la levadura en una parte del agua tibia junto con la miel y dejar reposar unos minutos hasta que se active.
  • En un recipiente grande mezclar la harina de salvado, la harina 0000, la sal, la avena y todas las semillas hasta obtener una mezcla uniforme.
  • Formar un hueco en el centro y agregar la levadura activada junto con la mitad del agua.
  • Comenzar a amasar e incorporar el aceite. Agregar el resto del agua de forma gradual mientras se continúa amasando hasta obtener una masa homogénea, suave y elástica.
  • Colocar la masa en moldes previamente aceitados o engrasados con rocío vegetal.
  • Cubrir con un repasador limpio y dejar leudar en un lugar cálido hasta que la masa duplique su volumen.
  • Cocinar en un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 40 minutos.
  • Para comprobar la cocción, introducir un palillo en el centro del pan. Si sale limpio y seco, retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar.

Consejos para que el pan de avena quede perfecto

Para lograr un mejor resultado, conviene utilizar agua tibia, dado que favorece la activación de la levadura. También es recomendable incorporar el agua de manera gradual durante el amasado, ya que las harinas pueden absorber distinta cantidad de líquido según el ambiente.

Otro punto importante es respetar el tiempo de leudado hasta que la masa duplique su tamaño. De esa manera, el pan desarrollará una miga más aireada y una mejor textura. Además, evitar abrir el horno durante los primeros minutos de cocción ayuda a que conserve su volumen y se cocine de manera uniforme.

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