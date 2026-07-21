Pan de avena y semillas: la receta fácil para que quede esponjoso, saludable y lleno de sabor

El pan de avena y semillas es una de las opciones más elegidas por quienes buscan preparar pan casero con ingredientes que aporten más fibra y textura. La combinación de harina de salvado, avena y semillas da como resultado una miga suave, una corteza ligeramente crocante y un sabor intenso, ideal para acompañar desayunos, meriendas o comidas.