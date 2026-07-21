Yanina Latorre reveló la verdad detrás de la fuerte arenga de Messi en la final con España

Y aclaró sobre ese momento: "Terminan todos llorando y abrazados en una charla muy dura y sentida. Por eso los arenga y dice: ‘nos olvidamos de todo y vamos a jugar’. No es que hay un quilombo, pelea o se enteraron de algo malo. Fue la última charla técnica de Messi en el entretiempo en un Mundial".

"Se quebraron todos, se quieren mucho y él los arenga y los manda a jugar. Había mucho descontento de los jugadores (España) por las declaraciones en la semana que habían hablado de ellos y ya entró picante el tema. Pero no hay nada conspirativo ni quilombo, queremos siempre encontarle la quinta pata al gato", concluyó Yanina Latorre sobre la fuerte arenga de Messi.

El doloroso mensaje de Messi tras la final del Mundial 2026

Un día después de la final del Mundial 206, Messi compartió un sentido mensaje en Instagram donde destacó el coraje del grupo, la tristeza que significó perder la final ante España y el apoyo de los argentinos.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", indicó el futbolista.

Y cerró: "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato".