Se supo quiénes reemplazarán a Marley y Flor Peña en Luzu TV tras la escandalosa salida de la actriz

A través de una de sus habituales placas negras con letras blancas, Latorre escribió: "Tengo el reemplazo de Flor Peña y Marley en Luzu". Luego confirmó los nombres de los nuevos integrantes de la programación del canal de streaming: "El Pollo Álvarez y Mica Vázquez arrancan el lunes de 12:30 a 13:30 por Luzu TV".

Además, la periodista y panelista dio a conocer el nombre que tendrá el nuevo ciclo que llegará a la pantalla digital: "Un mediodía mejor". El título generó repercusiones entre los usuarios de las redes sociales, quienes interpretaron que podría tratarse de una referencia indirecta al conflicto que atravesó Florencia Peña, aunque hasta el momento ninguno de los protagonistas realizó comentarios sobre esa lectura.

Finalmente, durante el mediodía de este jueves, la cuenta oficial de Instagram de Luzu TV confirmó de manera formal la llegada de El Pollo Álvarez y Mica Vázquez al horario que dejó libre El show del verano, ratificando así la información que había adelantado Yanina Latorre.

Cuál fue el garrafal error de Flor Peña en El show del verano que terminó con su salida de Luzu TV

Florencia Peña quedó afuera de Luzu TV tras un grave error cometido al aire durante El show del verano el pasado 18 de junio: anunciar, sin verificar, la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El incidente se produjo en vivo, cuando la conductora leyó un rumor que circulaba en redes como si fuera un hecho confirmado.

Minutos después, al confirmarse que se trataba de una fake news, Peña tuvo que pedir disculpas en cámara mientras el programa se interrumpía y las redes explotaban con críticas. La familia Messi salió a desmentir el rumor mediante un comunicado, aclarando que Jorge Messi atravesaba un problema de salud pero se encontraba bajo seguimiento médico y en proceso de recuperación.

La reacción de Luzu TV fue inmediata. Nicolás Occhiato, fundador del canal de streaming, calificó lo sucedido como “inadmisible” y anunció la desvinculación de los responsables. Como consecuencia, El show del verano fue cancelado y tanto Peña como Marley confirmaron que no volverían al ciclo.

Horas más tarde, la conductora volvió a disculparse públicamente, admitió su responsabilidad y reconoció que, aunque la información le había llegado desde producción durante el vivo, debió haberla chequeado antes de emitirla. El caso quedó como un ejemplo de los riesgos de la inmediatez en la televisión y la importancia de la verificación periodística.